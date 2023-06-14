Advertisement
TECHNO

Kenapa Harga Keyboard Mekanik Sangat Mahal? Bisa Sampai Belasan Juta Loh

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |18:19 WIB
Kenapa Harga Keyboard Mekanik Sangat Mahal? Bisa Sampai Belasan Juta Loh
Keyboard Mekanikal. (Foto: Amazon)
MECHANICAL keyboard atau keyboard mekanik mungkin sudah tidak asing lagi bagi PC race master atau para penyuka PC. Keyboard ini digunakan secara luas untuk pekerjaan sehari-hari maupun kebutuhan gaming.

Keyboard mekanik menghadirkan pengalaman yang lebih menarik ketimbang keyboard membran dome atau keyboard standar pada umumnya. Ciri khas dari keyboard mekanik umumnya dilengkapi RGB lighting.

Selain itu nuansa mekanis tombol keyboard juga lebih nyaman. Hal ini yang membuat keyboard mekanik sudah cukup banyak digunakan oleh berbagai kalangan.

Salah satu kekurangan dari keyboard mekanik adalah harganya yang sangat mahal, bahkan bisa mencapai belasan juta. Lantas apa yang menyebabkan keyboard mekanik begitu mahal?

Dilansir dari laman Switch and Click, sederhananya setiap tombol keyboard mekanik memiliki sakelar mekanis sendiri yang terletak di bawahnya. Sakelar ini menjadi alasan utama mengapa harga keyboard mekanik begitu mahal.

Hal ini berbeda dengan tombol keyboard rubber dome atau keyboard standar yang banyak digunakan di perkantoran. Keyboard standar biasanya dibuat dengan lembaran membran dengan kunci karet yang diletakkan di atasnya.

Maka dari itu, keyboard jenis ini lebih murah dan sering dijadikan pilihan utama. Tuts Keyboard standar biasanya kurang nyaman ketika ditekan dan terkesan lembek. Titik aktuasi juga tidak berada di tempat yang sama sehingga sering terjadi pengetikan yang salah.

Berbeda halnya dengan keyboard mekanik yang justru memiliki sakelar di setiap tutsnya. Sakelar ini independen satu sama lain yang menghasilkan pengetikan lebih akurat dan konsisten.

