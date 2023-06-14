Berikut Perbedaan Vespa GTS Lama dan Baru, Model Lama Lebih Murah

JAKARTA - Piaggio Indonesia baru saja merilis tiga seri Vespa GTS terbaru yakni Vespa GTS Classic, Vespa GTS Super Sport, dan Vespa GTS Super Tech beberapa waktu lalu. Harga yang ditawarkan untuk tiga varian ini relatif mahal.

Vespa GTS Classic sebagai varian entry level dijual di harga Rp78,8 juta. Sisanya Vespa GTS Super Sport ada di harga Rp84,5 juta dan Vespa GTS Super Tech sebagai varian flagship dijual di harga Rp163,2 juta.

Harga yang sangat fantastis, untuk sebuah skutik matik itu untungnya sebanding dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan. Bahkan jika dibandingkan dengan Vespa GTS lama yang sampai saat ini masih dijual oleh beberapa dealer Piaggio Indonesia.

Lalu, apa saja perbedaan antara Vespa GTS lama dan Vespa GTS baru. Apa juga kelebihan dan kekurangannya di antara keduanya, yuk cermati di bawah ini:

1. Harga

Vespa GTS lama hanya hadir dalam dua varian saja, yakni Vespa GTS Super dan Vespa GTS Super Tech. Harganya pun waktu pertama kali diluncurkan ada di angka Rp62.700.000 untuk Vespa GTS dan Rp154.200.000 untuk Vespa GTS Super Tech.

2. Lampu Motor

Desain lampu motor dari Vespa GTS sebenarnya tidak berubah. Hanya saja kali ini untuk Vespa GTS baru, komponen penerangan sudah sepenuhnya menggunakan LED. Jadi pencahayaan yang diberikan jauh lebih terang.

3. Keyless System dan Bike Finder

Vespa GTS baru merupakan Vespa pertama yang menggunakan kunci motor dengan teknologi Keyless System. Berkat kunci tersebut pemilik Vespa GTS tidak perlu lagi menggunakan kunci konvensional.

Kunci tersebut juga bisa digunakan untuk menyalakan bunyi guna menemukan motor saat di parkir di tempat yang padat dan berukuran besar.

Hal ini tidak ditemukan di Vespas GTS lama yang masih menggunakan kunci motor konvensional.