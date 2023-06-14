Toyota Umumkan Harga Yaris Cross, Tipe Tertinggi Dilego Rp449.950.000

JAKARTA – PT Toyota-Astra Motor (TAM) akhirnya merilis harga All New Yaris Cross di Indonesia. Harga tersebut diumumkan usai world premiere pada Mei 2023.

Medium SUM 5-Seater ini menjadi pelengkap line up hybrid EV Toyota di Indonesia setelah Kijang Innova Zenix. Mobil baru yang diproduksi secara lokal ini memiliki enam pilihan model.

Disebutkan, tipe 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package dengan hybrid engine dan sematan GR Aero Package diposisikan sebagai flagship model. Seluruh tipe yang tersedia memiliki 7 pilihan warna mono-tone serta 3 warna dual tone yang bisa dipilih sesuai dengan selera pelanggan.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto mengatakan, Toyota menghadirkan All-New Yaris Cross sebagai full Hybrid EV karya anak bangsa berikutnya.

“Sebagai pionir di B-segment dengan pangsa pasar besar, Medium SUV ini memberikan kesempatan kepada kalangan pelanggan yang lebih luas supaya dapat memiliki kendaraan ramah lingkungan dengan harga yang semakin terjangkau,” ujarnya.