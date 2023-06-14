Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Pamerkan 5 Mobil Andalan di Jakarta Fair 2023, Apa Saja?

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |21:52 WIB
Wuling Pamerkan 5 Mobil Andalan di Jakarta Fair 2023, Apa Saja?
Line up mobil Wuling di Jakarta Fair. (Foto: Wuling Motors)
JAKARTAWuling Motors (Wuling) kembali berpartisipasi dalam ajang Jakarta Fair 2023 di JIExpo, Kemayoran, pada 14-16 Juni 2023. Sebanyak lima unit kendaraan ditampilkan di booth yang berlokasi di Hall A.

Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengungkapkan, dalam rangka menyemarakkan Jakarta Fair, Wuling membawa beraneka lini produk inovatif bagi para pengunjung.

“Kami berharap, pengunjung dapat semakin mengenal produk Wuling yang didukung inovasi berkendara modern. Konsumen pun berkesempatan untuk menikmati berbagai promo menarik di pameran ini,” ujar Dian Asmahani dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Pada pameran kali ini Wuling menghadirkan mobil listrik andalannya, Air ev, yang merupakan mobil listrik pertama Wuling di Indonesia. Selain ramah lingkungan, mobil ini mengandalkan kemudahan pengisian daya.

Kendaraan terbaru lainnya yang dibawa adalah compact SUV Alvez. Mobil ini dipamerkan karena memiliki keunggulan dalam hal desain dan punya nuansa modern berkat adanya electric sunroof, teknologi WIND, ADAS dan Wuling Remote Control App.

