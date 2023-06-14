Ini Alasan Mobil Bekas Toyota Harrier Masih Diminati, Dijual Mulai Rp100 Jutaan

JAKARTA – Pemburu mobil bekas tipe sport utility vehicle (SUV) yang unggul dalam hal kemewahan perlu mempertimbangkan Toyota Harrier generasi kedua.

Mobil ini memiliki masa produksi yang cukup panjang, yaitu dari tahun 2003 hingga 2011. Meski sudah cukup berumur, Toyota Harrier generasi kedua ini masih tampil modern dan terlihat mewah.

Pada bagian depan, meskipun terlihat sederhana mobil ini menonjolkan kesan elegannya dengan gril yang berlapis krom serta logo Toyota yang berbeda. Selain itu, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu utama besar yang sudah projektor.

Desainnya yang aerodinamis dengan garis-garis yang halus dan elegan memberikan kesan modern dan futuristik. Jika dilihat dari samping, mobil ini terlihat cukup besar dengan ground clearance yang tinggi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan pelek 18 inci yang menambah kegagahan.

SUV mewah ini mampu menampung hingga 5 orang penumpang dengan nyaman, sebab memiliki ruang kabin yang luas.

Meski sudah berumur lebih dari 15 tahun, interior Toyota Harrier ini masih terlihat mewah dengan bahan interior berkualitas dan panel-panel kayu pada dashboard.

Pada bagian tengah, terdapat head unit double din serta pengaturan AC yang lengkap dan digital. Toyota Harrier generasi kedua ini sudah dilengkapi dengan AC dual zone, MID yang lengkap, jok elektrik, audio steering switch, heated seat, serta panoramic roof yang menambah kesan mewah pada mobil ini.

Masalah keamanan, Toyota Harrier generasi kedua dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti rem cakram anti terkunci (ABS), sistem pengendalian traksi (TCS), dan airbag untuk melindungi pengemudi dan penumpang.