Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Ritel Daihatsu Periode Mei 2023 Naik 18,3%, Sigra Tetap Mendominasi

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |19:44 WIB
Penjualan Ritel Daihatsu Periode Mei 2023 Naik 18,3%, Sigra Tetap Mendominasi
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pada bulan Mei 2023, Daihatsu Indonesia mencatatkan penjualan positif. Daihatsu mencatat, penjualan ritel Daihatsu mencapai 87 ribu unit atau naik sekitar 18,3 persen dibandingkan periode sebelumnya, yakni sekitar 73 ribu unit.

Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso mengaku bersyukur karena hingga Mei 2023 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Semoga capaian baik ini dapat terus berlangsung, dan pasar otomotif tahun ini dapat lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ujar Hendrayadi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Disebutkan, penjualan ritel otomotif secara nasional pada bulan Mei 2023 mencapai 422 ribu unit atau naik 10,7 persen dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2022 yang mencapai 381 ribu unit.

Penjualan Daihatsu kali ini didominasi oleh tiga model, yakni Daihatsu Sigra pada posisi tertinggi. Penjualan Daihatsu Sigra sebanyak 27.348 unit atau berkontribusi sebesar 31,4 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188363/daihatsu_gran_max-XwgV_large.jpg
Penjualan Daihatsu Tembus 12.750 Unit November 2025, Gran Max Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186534/daihatsu_gran_max_blind_van_at-iSM8_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Kendaraan Niaga Daihatsu Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186318/daihatsu_rocky_hybrid_di_gjaw_2025-Wkwd_large.jpg
Usai Rocky, Daihatsu Siapkan Mobil Hybrid Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654/giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176623/daihatsu_midget_x-KlkC_large.jpg
Ketika Bemo Legendaris Daihatsu Dihidupkan Kembali, Kini Bertenaga Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/15/3170986/ayla_ev-EcG0_large.jpg
Daihatsu Siapkan Ayla EV untuk First Car Buyer
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement