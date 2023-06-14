Penjualan Ritel Daihatsu Periode Mei 2023 Naik 18,3%, Sigra Tetap Mendominasi

JAKARTA – Pada bulan Mei 2023, Daihatsu Indonesia mencatatkan penjualan positif. Daihatsu mencatat, penjualan ritel Daihatsu mencapai 87 ribu unit atau naik sekitar 18,3 persen dibandingkan periode sebelumnya, yakni sekitar 73 ribu unit.

Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso mengaku bersyukur karena hingga Mei 2023 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Semoga capaian baik ini dapat terus berlangsung, dan pasar otomotif tahun ini dapat lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” ujar Hendrayadi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).

Disebutkan, penjualan ritel otomotif secara nasional pada bulan Mei 2023 mencapai 422 ribu unit atau naik 10,7 persen dibandingkan pada periode sebelumnya tahun 2022 yang mencapai 381 ribu unit.

Penjualan Daihatsu kali ini didominasi oleh tiga model, yakni Daihatsu Sigra pada posisi tertinggi. Penjualan Daihatsu Sigra sebanyak 27.348 unit atau berkontribusi sebesar 31,4 persen.