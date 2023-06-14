Begini Cara Ukur Tinggi Badan Pakai Kamera iPhone

SMARTPHONE buatan Apple, iPhone, memang disebut menjadi salah satu smartphone dengan kamera yang terbaik. Memang, kamera bukan hanya sekadar megapixel yang besar, tapi juga ada proses processing yang membuat foto semakin mulus.

Fitur kamera memang lazimnya digunakan untuk mengabadikan baik foto maupun video. Tapi, di kamera iPhone kita tidak hanya bisa mengambil foto dan video, kamera iPhone ternyata bisa mengukur tinggi badan manusia serta objek lainnya.

Kemampuan ponsel iPhone tersebut diperoleh berkat pemindai LiDAR yang disematkan di samping kamera utamanya. Pemindai LiDAR bisa memberikan pengalaman Augmented Reality (AR) yang lebih baik dan realistis.

Namun perlu diingat, bahwa LiDAR ini hanya tersedia di beberapa perangkat iPhone saja. Artinya, ponsel yang tidak memiliki pemindai ini dipastikan tak akan bisa mengukur tinggi badan maupun permukaan objek lainnya.

Menurut Apple, ada beberapa ponsel yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi badan. Mulai dari iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max.