HOME OTOTEKNO TECHNO

Catat Tanggalnya dan Dapatkan Hadiah Menarik Dengan Main Game Kiko Run di "Adventure with Kiko In The Deep Sea"

Rabu, 14 Juni 2023 |14:15 WIB
Catat Tanggalnya dan Dapatkan Hadiah Menarik Dengan Main Game Kiko Run di
Kiko Run.
A
A
A

Hai Kiko Runners! Catat tanggalnya dan dapatkan hadiah menarik dengan main game Kiko Run di “Adventure with Kiko In The Deep Sea”!

Kiko Run adalah game endless run hasil adaptasi dari serial animasi MNC Animation yang tayang setiap hari Minggu di RCTI jam 08.00 WIB dengan judul Kiko. Kiko Run merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Nah, untuk kamu yang bingung tiap weekend mau kemana, yuk langsung aja datang ke Mall Artha Gading karena ada event “Adventure with Kiko In The Deep Sea” mulai tanggal 15 Juni – 16 Juli 2023. Di event ini, kamu bisa bebas mengeksplor dunia bawah laut seperti di film Kiko In The Deep Sea, dan pastinya kamu juga bisa main game Kiko Run dan dapatkan hadiah-hadiah menarik lho!

Caranya gampang banget kok, pastikan dulu kamu sudah download aplikasi game Kiko Run di App Store dan Play Store atau klik http://bit.ly/KikoRunOkeZone_Link , dan kalau kamu sudah mempunyai game Kiko Run, kamu bisa langsung update game Kiko Run di gadget kamu, ya.

Setelah itu, kamu hanya perlu datangi booth Esports Star Indonesia (ESI Games) untuk ikutan main game Kiko Run dan dapat hadiah yang tentunya hanya ada di event “Adventure with Kiko In The Deep Sea” lhi.

Yuk cek juga informasi seputar promo dan event game Kiko Run di media sosial Instagram @kikorun.id atau Facebook Kiko Run. Jangan sampai terlewat event dan promo menariknya, ya!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
