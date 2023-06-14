Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise Kolaborasi Perkuat Ekosistem Digital di Indonesia

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:00 WIB
Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise Kolaborasi Perkuat Ekosistem Digital di Indonesia
Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise menghadirkan produk kolaborasi yaitu LYFT dengan tagline Faster, Safer, Reliable. (Foto: dok Okezone/Jack Newa)
A
A
A

JAKARTA – Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise berkolaborasi menghadirkan solusi inovatif, guna mendukung transformasi digital pelanggan korporasi dari berbagai sektor industri di Indonesia.

Sebagai bentuk inovasi dan sinergi tersebut, Hypernet Technologies menyelenggarakan launching yang bertajuk Unlock the Gateway to Digital Security Connection, di The Club jakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Acara ini dihadiri CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei, Chief Enterprise Business Officer PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna, 3. Chief Operation Officer Hypernet Technologies Sudino Oei, President Director & CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman, Head of Solution and Delivery PT Link Net Tbk Rahmat Budiyana, dan VP Innovation and Technology at Hypernet Technologies Djoko Setyanto.

CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei mengatakan, kolaborasi ini akan terus memperluas portofolio layanan kepada pelanggan korporasi. Terutama dalam memajukan layanan telekomunikasi nasional, yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekosistem digital.

Sudianto Oei menambahkan, Hypernet Technologies ingin memberikan produk-produk yang lebih inovatif, dan dapat disesuaikan dengan bisnis masing-masing pelanggan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement