Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise Kolaborasi Perkuat Ekosistem Digital di Indonesia

Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise menghadirkan produk kolaborasi yaitu LYFT dengan tagline Faster, Safer, Reliable. (Foto: dok Okezone/Jack Newa)

JAKARTA – Hypernet Technologies dan Link Net Enterprise berkolaborasi menghadirkan solusi inovatif, guna mendukung transformasi digital pelanggan korporasi dari berbagai sektor industri di Indonesia.

Sebagai bentuk inovasi dan sinergi tersebut, Hypernet Technologies menyelenggarakan launching yang bertajuk Unlock the Gateway to Digital Security Connection, di The Club jakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Acara ini dihadiri CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei, Chief Enterprise Business Officer PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna, 3. Chief Operation Officer Hypernet Technologies Sudino Oei, President Director & CEO PT Link Net Tbk Marlo Budiman, Head of Solution and Delivery PT Link Net Tbk Rahmat Budiyana, dan VP Innovation and Technology at Hypernet Technologies Djoko Setyanto.

CEO Hypernet Technologies Sudianto Oei mengatakan, kolaborasi ini akan terus memperluas portofolio layanan kepada pelanggan korporasi. Terutama dalam memajukan layanan telekomunikasi nasional, yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekosistem digital.

Sudianto Oei menambahkan, Hypernet Technologies ingin memberikan produk-produk yang lebih inovatif, dan dapat disesuaikan dengan bisnis masing-masing pelanggan.