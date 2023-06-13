4 Ciri Ball Joint Mobil Rusak, Pemilik Mobil Wajib Tahu

JAKARTA – Salah satu komponen penting dalam sistem suspense adalah ball joint. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan bagian bawah steering knuckle dengan control arm.

Ball join memegang peranan penting menjaga kenyamanan pengendara dan penumpang di dalam mobil, terutama ketika terjadi guncangan atau pada saat berbelok.

Agar kenyamanan dalam berkendara tetap terjaga, ada baiknya menjaga agar komponen ini bekerja dengan baik dengan cara merawat kendaraan secara berkala di bengkel.

Di sisi lain, pengendara bisa mengetahui indikasi kerusakan ball joint mobil dari beberapa gejala berikut, dikutip dari Auto2000.

1. Mobil sulit dikendalikan