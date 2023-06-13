Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

4 Ciri Ball Joint Mobil Rusak, Pemilik Mobil Wajib Tahu

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:44 WIB
4 Ciri Ball Joint Mobil Rusak, Pemilik Mobil Wajib Tahu
ilustrasi ball joint. (Foto: dubbizle)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu komponen penting dalam sistem suspense adalah ball joint. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan bagian bawah steering knuckle dengan control arm.

Ball join memegang peranan penting menjaga kenyamanan pengendara dan penumpang di dalam mobil, terutama ketika terjadi guncangan atau pada saat berbelok.

Agar kenyamanan dalam berkendara tetap terjaga, ada baiknya menjaga agar komponen ini bekerja dengan baik dengan cara merawat kendaraan secara berkala di bengkel.

Di sisi lain, pengendara bisa mengetahui indikasi kerusakan ball joint mobil dari beberapa gejala berikut, dikutip dari Auto2000.

1. Mobil sulit dikendalikan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/15/3191779/cek_ban_mobil-HFO1_large.jpg
4 Tips Berkendara saat Libur Akhir Tahun, Jangan Lupa Cek Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191532/volkswagen-QOE0_large.jpg
Tips Bepergian Bareng Keluarga saat Libur Nataru, Cek Rute hingga Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187575/mobil_banjir-lmI2_large.jpeg
Tips Aman dan Mudah Merawat Mobil Usai Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement