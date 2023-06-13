Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Negara dengan Ujian SIM Termudah di Dunia, Hanya Maju Mundur 10 Meter Langsung Lulus

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:49 WIB
Negara dengan Ujian SIM Termudah di Dunia, Hanya Maju Mundur 10 Meter Langsung Lulus
Ilustrasi ujian SIM di India. (Foto: techruinch)
A
A
A

JAKARTA – Semua negara punya aturan yang sama pada pengguna jalan, termasuk penggunaan Surat Izin Mengemudi. Namun, yang membedakan adalah tingkat kesulitan mendapatkan SIM tersebut.

Sebelum mendapat SIM, calon pengguna jalan wajib ikut tes tulis dan praktik. Ujian tulis berkaitan dengan pengetahuan umum terkait kendaraan dan rambu. Sedangkan ujian praktik adalah mewajibkan pelamar SIM praktik berkendara.

Negara yang terkenal sulit lulus SIM adalah Jepang dan Singapura. Indonesia pun masuk kategori negara yang cukup sulit meluluskan peserta pengurusan SIM.

Tapi, ada negara-negara yang terkenal mudah untuk mendapat SIM. Saking mudahnya, ada negara yang ujian praktiknya hanya butuh waktu lima menit. Berikut negara yang terkenal paling mudah mendapat SIM.

1. Meksiko

Ujian SIM di Meksiko bisa dibilang susah susah gampang. Karena, di negara ini untuk mendapat SIM, pelamar hanya perlu ujian tulis tanpa perlu praktik. Begitu selesai mengerjakan ujian tulis, akan ditentukan lulus atau tidak.

Ujian SIM di Meksiko sangat bergantung pada seberapa besar pengetahuan terkait materi yang diujikan. Keterampilan berkendara di jalan sama sekali tidak diperhitungkan. Mudah sekali, bukan?

2. India

India punya ujian SIM yang unik. Setelah lolos ujian tulis, pelamar SIM hanya diwajibkan untuk menghidupkan motor dan menjalankan kendaraan ke depan lantas belok kiri.

Daily Mail menyebutkan, jika ingin memiliki SIM tanpa ujian hanya perlu membayar uang suap sebesar 1.000 Rupee atau Rp180.000. Usai membayar, pelamar akan langsung dapat SIM.

Halaman:
1 2
      
