Jangan Ditarik Paksa, Begini 4 Cara Lepas Gigitan Lintah

PACET atau lintah merupakan salah satu hewan yang sangat diwaspadai ketika berada di alam liar. Biasanya, hewan ini ditemukan di tempat-tempat lembab seperti pegunungan, hutan serta sungai.

Pacet diwaspadai karena hewan ini menyedot darah tanpa disadari oleh kita. Pacet akan lepas sendiri ketika kebutuhan akan darahnya sudah terpenuhi. Biasanya, pacet ini memiliki ukuran kecil dan tipis. Tapi setelah menghisap darah, dia akan menggembung, layaknya balon.

Lantas, bagaimana caranya mengatasi gigitan pacet saat naik gunung? Berikut ulasannya seperti dihimpun dari berbagai sumber.

Cairan dengan bau menyengat atau garam

Pacet akan menghindari sesuatu atau aroma yang menyengat. Misalnya saja minyak kayu putih, bau dan sensasinya cukup panas. Nah, jika ada lintah yang sulit untuk dilepaskan, teteskan beberapa tetes minyak kayu putih ke atasnya. Maka pacet akan mudah terlepas.

Krim anti nyamuk

Ketika sudah terlanjur digigit pacet, biasanya hewan ini sulit untuk dilepaskan, tidak akan berhenti sampai dirinya merasa benar-benar kenyang. Oleh karena itu, oleskan krim anti nyamuk melingkari area kulit yang sedang digigit pacet. tunggu beberapa saat, maka pacet akan mudah terlepas.