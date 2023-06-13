Beda dengan Mark Zuckerberg, CEO Google Malah Puji Headset Apple

HEADSET terbaru Apple yang menggabungkan Augmented Reality (AR) dengan Virtual Reality (VR), Vision Pro, memang membuat banyak kehebohan. Pasalnya headset canggih ini menggunakan berbagai sensor yang tidak dimiliki VR lainnya.

Tidak heran, pasalnya riset untuk headset tersebut memakan waktu hampir 8 tahun. Meski belum memberikan detailnya, banyak spekulasi beredar bahwa Vision Pro akan hadir dengan paket baterai terpisah dan bisa dikontrol dengan mata, tangan dan suara.

Adapun harga headset AR Vision Pro tersebut, kabarnya dibanderol dari mulai USD 3.499 atau sekitar Rp52 juta. Visio Pro sendiri digadang-gadang akan diluncurkan pada awal tahun depan, yang kabarnya akan dimulai di Amerika Serikat. Sementara untuk negara lainnya akan menyusul di akhir tahun.

Banyak yang menanti kehadiran headset ini, tapi ada juga yang tidak suka seperti petinggi raksasa teknologi Meta yaitu Mark Zuckerberg, yang tidak terlalu terkesan dengan Apple Vision Pro. Sementara itu, bos besar perusahaan teknologi lainnya yakni Elon Musk, membagikan meme tentang headset AR tersebut.

BACA JUGA: Kenapa Ayam Berkokok di Pagi Hari?

Namun, berbeda dari Elon Musk, CEO Google Sundar Pichai justru sangat bersemangat dengan teknologi tersebut. Hal itu disampaikan Pichai pada sebuah wawancara dengan Bloomberg.

"Saya benar-benar belum pernah menggunakan atau melihatnya, tetapi kami selalu merasa komputasi akan berkembang out of the box. Kami akan memiliki pengalaman yang lebih imersif. Saya senang dengan potensi teknologinya," ucap Pichai seperti yang dikutip dari gadgetsnow.