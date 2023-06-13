Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Tips Akali AC agar Hemat Listrik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |06:07 WIB
7 Tips Akali AC agar Hemat Listrik
Tips Buat AC Hemat Listrik. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

AC menjadi bagian penting untuk kenyamanan di rumah. Tapi sayangnya AC menyedot banyak energi yang mana ini juga bisa berpengaruh pada kestabilan ekonomi keluarga.

Untuk itu perlu bagi para pengguna AC mengetahui tips agar AC hemat listrik. Lantas bagaimana caranya? Berikut ini adalah 7 cara agar AC lebih hemat listrik, melansir dari berbagai sumber.

1. Ganti Saringan Udara Setiap 6 Bulan

Langkah pertama untuk menggunakan AC secara efisien adalah memeriksa dan mengganti filter udara. Untuk AC hemat listrik sebaiknya lakukan penggantian filter AC setiap enam bulan sekali.

Mengganti filter dengan yang baru dapat menurunkan konsumsi energi AC sebesar 5 hingga 15 persen. Tapi perlu dicatat, selalu gunakan filter berkualitas tinggi yang bisa menjaga kondisi filter tetap bersih dan bebas dari kotoran.

2. Gunakan Smart Thermostat atau Pengontrol AC

Menggunakan termostat atau pengontrol AC juga dapat membantu menghemat pengeluaran energi. Saat ini, banyak termostat terhubung ke internet dan memiliki fitur seperti akses jarak jauh, penjadwalan, dan geo-fencing.

Dengan begitu pengaturan AC bisa dilakukan dari jarak jauh sehingga penggunaan AC di rumah bisa dihemat, alih-alih terus menghidupkan AC secara terus menerus sepanjang waktu.

3. Biarkan Pintu dan Jendela Terbuka Sebagian

Membiarkan pintu dan jendela terbuka sebagian memungkinkan angin sepoi-sepoi masuk kedalam. Dengan cara ini, aliran udara yang masuk akan menambah sejuk ruangan tanpa perlu menyalakan AC dengan days tinggi.

4. Atur Suhu yang Tepat

Suhu ideal untuk AC rumah adalah 78 derajat. Untuk membuat AC tetap hemat daya bisa mengaturnya sesuai dengn suhu rumah. Yamg penting pengaturan AC bisa membuat kondisi rumah nyaman, tidak perlu terlalu dingin.

Halaman:
1 2
      
