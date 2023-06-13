Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meluncur 19 Juni, SATRIA-1 Baru Bisa Beroperasi Tahun Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:22 WIB
Meluncur 19 Juni, SATRIA-1 Baru Bisa Beroperasi Tahun Depan
Ilustrasi Satelit. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELUNCURAN Satelit Republik Indonesia Pertama (SATRIA-1) dipastikan masih akan tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni pada 19 Juni 2023 mendatang. Satelit tersebut akan terbang menggunakan roket milik perusahaan Elon Musk, Space-X.

Meski meluncur tahun ini, tapi butuh beberapa bulan agar satelit tersebut benar-benar bisa bermanfaat. Diperkirakan satelit baru bisa memberikan dampak pada Januari 2024.

Menurut Adi Rahman Adiwoso, Direktur Utama PT Satelit Nusantara Tiga selaku pelaksana proyek, hal ini lumrah mengingat satelit perlu melewati beberapa proses sebelum pada akhirnya benar-benar bisa dimanfaatkan.

Ia menyebut selain butuh waktu untuk satelit sampai di orbitnya, SATRIA-1 juga perlu dilakukan pengetesan ulang pada seluruh sistem untuk memastikan satelit bisa beroperasi lancar di masa mendatang.

"Ini satelit termasuk yang modern sekali. Menggunakan electric propulsion dari titik satelit dilepaskan ke orbit kita menggunakan empat roket kecil yang bahan bakarnya elektronik. Itu memerlukan 145 hari," kata Adiwoso, Selasa (13/6/2023).

"Bahan bakar elektronik diperuntukan agar bobot satelit lebih ringan sehingga jumlah peralatan di satelit ini bisa dibawa banyak sehingga satelit bisa menawarkan akses internet dengan kecepatan mencapai 150gbps" jelasnya.

Lebih lanjut, Adiwoso menambahkan bahwa SATRIA-1 juga akan melewati proses pengetesan dari bulan Juni sejak diluncurkan sampai bulan November mendatang. Seluruh sistem akan diuji hingga bisa dimanfaatkan pada Januari mendatang.

Peluncuran satelit SATRIA-1 sendiri menurut Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt.) Menkominfo Mahfud MD dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan di pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Ini mencakup sekolah, rumah sakit, kantor desa, TNI, dan Polri.

