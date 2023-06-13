Diluncurkan Pakai Roket Milik Elon Musk, Satelit Lokal SATRIA-1 Terbang 19 Juni

DI tengah masalah korupsi yang tengah melanda Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), peluncuran Satelit Republik Indonesia Pertama (SATRIA-1) dijamin tetap berlangsung sesuai rencana. Pasalnya korupsi yang dilakukan hanyalah terkait BTS dan bukan peluncuran satelit.

Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt.) Menkominfo Mahfud MD menyebut SATRIA-1 akan diluncurkan 19 Juni 2023 mendatang. Momen peluncuran nantinya dapat disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat melalui kanal YouTube Kominfo.

"Bagi yang ingin menyaksikan, peluncuran dapat disaksikan langsung melalui YouTube Kominfo pada tanggal 19 juni 2023. Diharapkan pemanfaatan SATRIA-1 secara bertahap mulai Januari 2024," kata Mahfud.

Peluncuran satelit SATRIA-1 sendiri menurut Mahfud dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan di pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Ini mencakup sekolah, rumah sakit, kantor desa, TNI, dan Polri.

"Teknologi satelit ini memungkinkan akselerasi internet di desa-desa yang tidak dapat dijangku oleh teknologi fiber optic. SATRIA-1 akan mengisi kekosongan wilayah yang belum memiliki akses atau mengalami kualitas internet buruk," lanjutnya.

SATRIA-1 akan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik perusahaan antariksa besutan Elon Musk yaitu SpaceX dan apabila berhasil mengorbit maka satelit ini akan mulai beroperasi pada Januari 2024.