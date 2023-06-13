Honda Pamer Skutik Murah di India, Rp14 Juta Sudah Dibekali Fitur Smart Key

JAKARTA – Honda meluncurkan model terbaru Dio H-Smart di pasar India. Model terbaru Honda Dio H-Smart ini tampil lebih segar dengan beberapa fitur kekinian seperti smart key.

Dikutip dari Hindustantimes, model baru Dio H-Smart masih mempertahankan desain kompak yang telah melekat. Model baru ini punya desain padat pada bagian belakang yang khas dengan skuter matik di India.

Tampang depan Honda Dio H-Smart ini nampak memiliki lampu utama berbentuk “V” dan memiliki lubang intake yang membuat model baru ini tampil lebih sporty.

Model baru ini punya diameter roda depan dan belakang yang berbeda. Roda belakang dibuat lebih kecil dibanding roda depan.

Pada bagian jok dibuat lebih tebal dan pijakan kaki yang lebih tebal untuk memberi kenyamanan ekstra pada kaki ketika membawa banyak barang bawaan.

Secara tampilan, Honda Dio H-Smart nampak lebih segar dibandingkan model sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari lampu belakang yang lebih modern serta permaianan warna pada bodi.

Motor ini menggunakan suspensi teleskopik dan ban depan berukuran 12 inci untuk memudahkan dalam bermanuver.

Fitur keyless motor ini menggunakan smartkey agar dapat menjalankan beberapa fungsi, terutama meningkatkan keamanan motor dari pencurian.

Pemilik kendaraan dapat menghidupkan kunci kendaraan pada jarak 2 meter dari kendaraan. Begitu juga dengan fitur answer back system membuat motor ini lebih mudah ditemukan di parkiran luas.