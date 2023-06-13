Vespa Murah Mengaspal di India, Piaggio Ungkap Kemungkinannya Dibawa ke Indonesia

JAKARTA – Piaggio meluncurkan Vespa murah untuk pasar India. Motor yang diberi nama Vespa Dual ini dilego dengan harga Rp23 juta. Apakah Vespa ini juga akan dipasarkan di Indonesia?

PR & Communications Manager PT Piaggio Indonesia (PID) Ayu Hapsari tidak memberikan jawaban tegas terkait kemungkinan kedatangan Vespa murah untuk pasar Indonesia.

Menurutnya, Vespa murah yang baru diluncurkan di pasar India bisa saja dibawa ke tanah air selama pihak principal menyepakatinya. Meski begitu, pihak Piaggio Indonesia belum membicarakan kemungkinan kedatangan Vespa Dual.

“Kita aware akan hal itu (kehadiran Vespa Dual di India), tapi belum ada permintaan (prinsipal). Intinya belum ada pembicaraan ke arah sana,” kata Ayu saat ditemui di sela media test drive Vespa GTS, di Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Ayu menuturkan, meski harga Vespa Dual relatif lebih murah di pasar India, namun ketika dibawa ke Indonesia harganya bisa berubah bergantung pada banyak faktor, seperti pajak impor.

Ia menilai konsumen di Indonesia tidak menjadikan harga sebagai pertimbangan utama untuk membeli Vespa. Oleh karena itu, pihaknya hanya ingin menawarkan produk terbaik untuk konsumen di tanah air.

BACA JUGA: Piaggio Pastikan Skuter Listrik Vespa Elettrica Hadir di Indonesia Tahun Ini

“Harga menurutku bukan sesuatu yang gimana gitu. harga memang one thing, tapi mereka tahu apa yang mereka mau,” ujarnya.

“Misal materialnya (terbuat) dari apa gitu. Jadi, ketika pakai Vespa, mereka tahu itu gaya hidupnya. Jadi ada pride yang berbeda ketika bawa Vespa. Ada harga, ada kualitasnya. Karena harga Vespa beda-beda dan tergantung spek,” tambahnya.