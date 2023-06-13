Bus Baru PO Cendana Tampil Elegan, Punya Fasilitas Apa Saja?

JAKARTA – Perusahaan otobus asal Samarinda, Kalimantan Timur, Cendana Mitra Perkasa merilis bus baru hasil garapan karoseri Morodadi Prima. Bus berukuran medium ini diprakirakan bakal melayani rute Balikpapan-Sangata.

Bus baru PO Cendana yang akan dijadikan Trans Cendana itu menggunakan bodi Satria VR milik Morodadi Prima. Ini menjadi bodi yang populer untuk bus-bus medium karena seluruh desainnya terlihat presisi.

Secara tampilan, PO Cendana tetap mempertahankan warna merah pada seluruh bodi bus terbarunya. Terdapat corak ombak pada sisi kanan dan kiri yang dibalut dengan warna kuning, hijau, hitam, putih, oranye, dan abu-abu.

Pada bagian depan, bus ini menggunakan konsep double glass lengkap dengan bando atau sekat pemisah yang terhubung dengan spion tanduk. Bus ini juga menggunakan selendang yang ditempatkan pada sisi atas pintu penumpang dan sopir.

Lampu utama (headlamp) memiliki desain yang sangat tegas diperkuat dengan gril berbentuk trapesium dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Terdapat juga foglamp yang sudah dilengkapi lampu LED.

Masuk ke bagian dalam, interior bus terlihat sangat cerah dengan permainan warna merah, kuning, dan hitam pada kursi penumpang. Sedangkan kesan elegan terpancar dari ornamen panel kayu yang terdapat pada bagasi dan langit-langit kabin bus.

Fasilitas yang tersedia dalam bus ini juga cukup memadai, seperti port USB, full AC, reclining seat, dan TV yang berukuran cukup besar. Memang tidak banyak yang ditawarkan mengingat ini akan dijadikan armada travel.

Bus medium PO Cendana ini menggunakan sasis Mitsubishi Fuso Canter FE 84G BC yang dikenal tangguh dan tahan lama. Sasis ini memiliki dimensi ukuran panjang 7.130 mm, lebar 2.035 mm, dan tinggi 1.595 mm, dengan jarak sumbu roda 3.850 mm.