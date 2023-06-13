Gameplay Cepat Alasan Fight of Legends Dimintai Banyak Orang

PROGRAM Fight of Legends Goes to School & Campus yang selenggarakan oleh PT Esports Stars Indonesia (PT ESI) menggelar program telah digelar di SMK Cyber Media selama 2 hari berturut-turut, yakni dari mulai tanggal 12 - 13 Juni 2023.

Pada gelaran, tersebut terdapat sejumlah rangkaian acara yang menarik, seperti halnya sesi presentasi pengenalan game Fight of Legends (FOL), Daily Challenge, leveling contest dan Mini Tournament.

Dari rangkaian acara tersebut, yang cukup menarik antusiasme para siswa SMK Cyber Media yakni sesi Mini Tournament. Di mana pada turnamen tersebut terdiri dari 8 tim, yang masing-masing timnya beranggotakan 5 orang.

Delapan tim tersebut bertanding dengan sistem knock out. Di mana dari 8 tim tersebut hanya akan menyisakan 4 tim yang berhak lolos ke babak semi final, dan 2 tim yang masuk babak final untuk penentuan tim yang menjadi juara.

Dalam Mini Tournament tersebut, para siswa terlihat begitu antusias memainkan game Fight of Legends. Tangan-tangan mereka terlihat begitu terampil dalam melakukan manuver dan serangan.

Namun, untuk bisa meraih gelar juara pada turnamen tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena dibutuhkan kerja sama tim yang solid, dan kemampuan tiap-tiap individu yang mumpuni.

Selain itu, mental dan rasa percaya diri juga cukup penting dalam bertanding. Karena, bisa mempengaruhi chemistry bermain bersama tim dan sebagai pendobrak semangat di tim itu sendiri.

Sekitar kurang lebih 1 setengah jam 8 tim tersebut bertanding, akhirnya didapati 3 tim terbaik yang berhasil meraih gelar juara. Tim tersebut ialah Abah Squad (Juara 1), GNC (Juara 2) dan TKJ1 (Juara 3). Nantinya, tim yang menjadi Juara 1 berkesempatan mengikuti turnamen tingkat nasional.

Mengenai game FOL sendiri, para siswa menyambutnya dengan sangat baik. Salah satunya yakni Muhammad Alif Saputra dari Tim Abah Squad. Siswa kelas 11 tersebut mengaku bahwa FOL cukup menarik dan berbeda dari game lainnya.

"Menarik sih beda dari game moba lainnya, kita kan bikin item sendiri, kalau game-game lain mungkin direkomendasikan dari shop langsung jadi, seru aja sih gameplay juga lebih cepat," tutur Alif saat ditemui di SMK Cyber Media, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).