Fight of Legends Goes to School & Campus Disebut Hadirkan Ilmu Esport ke Siswa

PT Esports Stars Indonesia (PT ESI) menggelar program Fight of Legends Goes to School & Campus di SMK Cyber Media yang berlokasi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, selama 2 hari yakni dari mulai tanggal 12-13 Juni 2023.

Di mana pada hari pertama terdapat sesi prestasi sebagai pengenalan terkait game Fight of Legend kepada Siswa SMK Cyber Media dan Daily Challenge. Sedangkan hari kedua yaitu sesi acara leveling contest dan Mini Tournament yang terdapat banyak hadiah.

Sebagai informasi, Fight of Legends (FOL) merupakan mobile game milik PT ESI yang merupakan salah satu anak perusahaan milik MNC Group dibawah naungan MNC Digital Entertainment. Game tersebut berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai Genre permainannya.

Satu hal yang cukup menarik, FOL pun menghadirkan fitur Crafting yang umumnya hanya didapatkan pada game bergenre Role Playing Game (RPG). Kehadiran fitur ini diharapkan mampu menambah keseruan bermain dan pengalaman yang berbeda untuk seluruh pemain.

Pada gelaran Fight of Legends Goes to School & Campus di SMK Cyber Media sendiri, terdapat sesi acara yang cukup seru yakni Mini Tournament. Di mana sebanyak 8 tim diperlombakan untuk meraih gelar juara. Nantinya, selain mendapat hadiah uang tunai, tim yang menjadi Juara 1 akan berkesempatan mengikuti Turnamen tingkat nasional.

Acara Fight of Legends Goes to School & Campus tersebut pun disambut baik oleh pihak SMK Cyber Media. Menurut salah satu guru di SMK Cyber Media yakni Rizki Mulya Maulidhan mengatakan bahwa kegiatan ini sangat positif bagi para siswa.

"Menurut tanggapan saya pribadi tentang acara Esports ini, manfaatnya bagi para siswa yakni mereka bisa mengembangkan soft skill mereka di bidang esports dan dapat menguntungkan mereka, jadi selain terampil di bidang akademik di sekolah, mereka juga bisa mendapat ilmu Esports," tutur Rizki Mulya Maulidhan, Guru Produktif TKJ di SMK Cyber Media, saat ditemui di SMK Cyber Media di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).