Fight of Legends Goes to School & Campus Hadir di SMK Cyber Media

PROGRAM Fight of Legends Goes to School & Campus yang selenggarakan oleh PT Esports Stars Indonesia (ESI) kembali digelar di sekolah lainnya, yakni SMK Cyber Media di daerah Pancoran, Jakarta Selatan.

Sebagai informasi Game Fight of Legends (FOL) merupakan mobile game milik PT ESI, yang merupakan salah satu anak perusahaan milik MNC Group di bawah naungan MNC Digital Entertainment. Adapun tujuan dari Fight of Legends Goes to School & Campus yakni sebagai pengenalan game FOL kepada masyarakat luas, khususnya anak sekolah dan mahasiswa.

BACA JUGA: Kenapa Ayam Berkokok di Pagi Hari

"Tujuannya kita ingin memperkenalkan dan mengedukasi Fight of Legends kepada masyarakat khususnya anak-anak sekolah bahwa game khususnya seperti moba sangat amat diminati, dan progres ke depannya sangat baik serta cukup menjanjikan," tutur Antar Rahmat Rizki selaku Publicity & Marcomm Sec.Head PT ESI, saat ditemui di SMK Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

Selain itu Rahmat juga menjelaskan bahwa Fight of Legend memiliki beberapa keunggulan dan perbedaan dari game-game mobile yang sudah lebih dulu eksis di Tanah Air.

"Fight of Legend ini bisa dibilang karakternya lebih imut-imut jadi bisa menjangkau pasar yang luas, tidak hanya untuk pria tapi juga wanita, dan gameplaynya cukup cepat atau berlangsung secara fast-paced atau fight-right away, serta mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya," tambahnya.

Selain itu, Fight of Legend juga menghadirkan fitur Crafting, yang umumnya fitur ini hanya didapatkan pada game bergenre RPG (Role Playing Game). Kehadiran fitur ini diharapkan mampu menambah keseruan bermain dan pengalaman yang berbeda untuk seluruh pemain.

Untuk rangkaian acaranya, pada hari pertama terdapat sesi prestasi sebagai pengenalan terkait game Fight of Legend kepada Siswa SMK Cyber Media dan Daily Challenge. Sementara hari kedua yakni Leveling Contest dan Mini Tournament yang terdapat banyak hadiah yang bisa diperebutkan.

Salah satu sesi yang paling seru yakni pada Mini Tournament, di mana pada event yang digelar di SMK Cyber Media tersebut, terdapat 8 tim yang turut dipertandingkan untuk meraih gelar juara.