HOME OTOTEKNO TECHNO

Ubisoft Luncurkan Game Star Wars: Outlaw dengan Genre Open World

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |19:20 WIB
Ubisoft Luncurkan Game Star Wars: Outlaw dengan Genre Open World
Star Wars: Outlaw. (Foto: Ubisoft)
A
A
A

UBISOFT menghadirkan game bertema perang bintang "Star Wars: Outlaw". Game ini pun menambah panjang jajaran game yang mengambil franchise Star Wars.

Star Wars: Outlaw ini mengadopsi cerita pada waralaba film populer "Star Wars" pada 2024. Dilansir dari The Verge, video trailer "Star Wars: Outlaw" pertama kali ditampilkan oleh Ubisoft dan Microsoft pada acara Xbox Games Showcase pada akhir pekan kemarin.

Mengadopsi cerita dalam film "Star Wars", gim tersebut memiliki latar waktu antara peristiwa pada film "Star Wars: The Empire Strikes Back" (1980) dan "Star Wars: Return of the Jedi" (1983).

Pemain akan berpetualang sebagai karakter bernama Kay Vess. Ditemani rekannya, Nix, Kay Vess berjuang untuk mendapatkan kebebasannya demi bisa memulai hidup baru. Untuk mewujudkan hal itu dia harus menjalani petualangan di dunia sindikat kriminal galaksi.

"Star Wars: Outlaw" merupakan game dengan genre open-world yang memungkinkan pemain untuk bebas menjelajahi berbagai lokasi yang ada dalam dunia gim tersebut. Game "Star Wars: Outlaw" akan tersedia untuk konsol Xbox Series, PlayStation 5, dan PC.

Adapun game-game dari franchise Star Wars yang sudah beredar yakni:

Star Wars Battlefront II

Battlefront II adalah game First Person Shooter versi remaster dari game klasik dengan judul sama. Battlefront mengadopsi latar latar belakang antara peristiwa Return of Jedi dan The Force Awakens yang berlangsung selama puluhan tahun.

Star Wars Uprising

Game besutan Disney Interactive bersama Lucasfilm ini merupakan game MMORPG penuh dengan aksi. Game ini mengambil latar belakang di antara Star Wars: Episode VI Return of the Jedi dan Star Wars: The Force Awakens.

Halaman: 1 2
1 2
      
