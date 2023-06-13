Rekomendasi Bengkel Modifikasi Motor Paling Terkenal di Jakarta

JAKARTA – Modifikasi motor menjadi salah satu pilihan untuk membuat kendaraan tampil berbeda. Tapi, itu perlu dilakukan di bengkel modifikasi yang tepat agar mendapatkan hasil maksimal dengan tetap mempertahankan faktor keselamatan.

Seperti diketahui, saat ini Ikatan Motor Indonesia (IMI) sedang memperjuangkan legalitas modifikasi di Indonesia. Cara ini diyakini akan menumbuhkan kreativitas dan industri kecil yang memproduksi komponen untuk modifikasi.

Memodifikasi sepeda motor bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang ringan hingga ekstrem. Untuk itu, simak rekomendasi bengkel modifikasi motor di Jakarta, bahkan ada yang bisa ubah jadi kendaraan listrik.

1. Newspeed Garage

Bengkel modifikasi satu ini merupakan spesialis motor-motor klasik yang sudah berusia puluhan tahun. Newspeed Garage sendiri berlokasi di Jalan Daud no.10, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Bagi yang tertarik melakukan modifikasi di Newspeed Garage, ditawarkan dengan berbagai pilihan. Konsumen bisa membawa motor atau mesinnya saja, sisanya pihak bengkel yang akan menyediakan.

2. Trive Motorcycle

Bengkel yang terletak di Jalan Kemang Timur Raya No 15 C ini bisa dikatakan sebagai tempat modifikasi motor premium. Pasalnya, sebagian besar konsumennya memodifikasi motor-motor gede dengan harga ratusan juta rupiah.

Konsumen juga bisa hanya membawa mesinnya saja dan nantinya Trive Motorcycle akan membangunkan rangka sesuai keinginan. Hingga jadi motor utuh, dibutuhkan biaya Rp60-80 juta dengan kualitas yang maksimal.

3. Central Classic Custom

Satu lagi bengkel yang fokus pada motor klasik adalah Central Classic Custom. Bengkel ini bisa memodifikasi motor baru menjadi model retro. Namun, ubahan yang dilakukannya juga tidak ekstrem dan sifatnya hanya mempercantik tampilan motor.

Bengkel modifikasi ini berlokasi di Jalan Bukit Cinere, Gandul, Cinere, Kota Depok. Apabila ingin melakukan modifikasi, bisa langsung datang untuk konsultasi terlebih dahulu dalam menentukan konsep.