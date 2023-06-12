Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Cara Panaskan Mobil yang Jarang Dipakai, Jangan Sampai Salah

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |20:06 WIB
Cara Panaskan Mobil yang Jarang Dipakai, Jangan Sampai Salah
Ilustrasi mobil yang jarang dipakai. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Perawatan mobil tidak hanya pada berlaku pada yang sering digunakan, tapi juga kendaraan yang jarang digunakan. Salah satu perawatan yang harus dilakukan adalah memanaskan mesin.

Saat mesin mobil jarang digunakan, heater sangat penting untuk menjaga kondisi mesin dan mencegah masalah akibat tidak digunakan dalam waktu lama.

Memanaskan mesin secara rutin mobil yang jarang dipakai dapat membantu menjaga kondisi mesin tetap optimal, melumasi komponen dengan baik, serta dapat mencegah masalah karat dan pengentalan oli.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti untuk memanaskan mesin mobil yang jarang dipakai.

1. Perhatikan durasi

Anda perlu memperhatikan durasi memanaskan mesin. Umumnya pada mobil baru tidak perlu memakan waktu terlalu lama, idelnya sekitar 5 menit saja.

Namun untuk mobil yang masih menggunakan karburator, Anda bisa memanaskan mesin selama 10-15 menit.

2. Membuka Jendela Mobil

Mobil yang jarang dipakai akan membuat udara di dalam kabin menjadi kurang baik. Maka saat memanaskan mesin, Anda perlu membuka semua jendela mobil untuk memberi sirkulasi udara bersih pada kabin.

3. Hindari menginjak gas

Untuk mencapai suhu ideal, Anda hanya perlu menunggu pada putaran idle tidak perlu untuk menginjak gas. Dengan menginjak gas, maka akan lebih banyak bahan bakar yang terbuan sia-sia.

