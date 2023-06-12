Waspada Overheat! Berikut Penyebab Kipas Radiator Mati

JAKARTA - Sistem pendingin mobil berperan penting menjaga temperatur mesin tetap optimal selama mobil menyala. Salah satu sistem pendingin mobil adalah kipas radiator.

Selama mobil menyala, mesin mobil menghasilkan panas dari proses pembakaran. Peningkatan suhu harus dikontrol sistem pendingin agar tidak merusak kendaraan.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan pendingin mobil tetap bekerja secara optimal untuk menghindari overheat atau kerusakan lainnya.

Fungsi kipas radiator adalah mendinginkan coolant yang mengalir melalui radiator sehingga menjaga suhu mesin tidak berlebihan. Lalu, apa yang menyebabkan kipas radiator mati?

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa penyebab kipas radiator tidak berputar:

1. Sekring korslet

Sekring adalah komponen dalam sistem kelistrikan mobil yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen dari arus listrik berlebih.

Jika sekring yang terhubung dengan kipas radiator korslet, maka arus listrik tidak akan mengalir ke kipas tersebut, sehingga kipas tidak berfungsi.

2. Kabel konektro putus

Kabel yang menghubungkan kipas radiator dengan sistem listrik mobil juga dapat menjadi penyebab kipas mati. Jika ada kabel yang putus, terkelupas, atau terputus, aliran listrik antara kipas dan sumber daya akan terganggu, dan kipas tidak berfungsi.