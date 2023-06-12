Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Realme C53 NFC yang Bakal Meluncur 3 Hari Lagi

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:33 WIB
Spesifikasi Realme C53 NFC yang Bakal Meluncur 3 Hari Lagi
Realme C53 NFC. (Foto: Realme)
A
A
A

PRODUSEN smartphone Realme akan membawa jajaran C Series yaitu Realme C53 NFC untuk pasar Indonesia. Ponsel tersebut pun dijadwalkan meluncur pada 15 Juni mendatang.

Marketing Director Realme Indonesia Michonne Wang mengatakan Realme C53 NFC siap menjadi game changer di pasar smartphone entry-level dengan membawa spesifikasi dan fitur terbaik di kelasnya. Berkaca dari kesuksesan Realme C55 NFC, kata Wang, kali ini Realme akan menghadirkan ponsel terbarunya dengan harga yang lebih terjangkau.

"Melalui Realme C53 NFC, Realme juga tetap mempertahankan fitur-fitur favorit anak muda, yang akan membantu mereka dalam kegiatan produktif dan hiburan sehari-hari," kata Wang dalam siaran resminya seperti dilansir dari Antara.

Ponsel entry-level itu menawarkan tiga peningkatan fitur antara lain pengisian daya cepat 33W, memori penyimpanan yang besar yaitu 128GB, serta fitur smartphone premium Mini Capsule dan NFC.

Sebelumnya di ponsel C55 NFC, Realme juga telah menghadirkan fitur Mini Capsule dan NFC. Mini Capsule memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi-fungsi penting, sementara konektivitas NFC akan memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, termasuk transaksi keuangan seperti pengisian kartu e-wallet.

Halaman:
1 2
      
