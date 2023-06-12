Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Ayam Berkokok di Pagi Hari?

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:08 WIB
Kenapa Ayam Berkokok di Pagi Hari?
Kenapa Ayam Berkokok di Pagi Hari. (Foto: Shutterstock)
AYAM jantan memang berkokok pada pagi hari yang juga menjadi alarm yang membangunkan manusia dari dalam tidurnya dan pertanda fajar segera terbit. Apabila diperhatikan, kokokan ayam tidak hanya terdengar di pagi hari.

Bukan berarti di waktu lain seperti siang hari atau bahkan saat tengah malam ayam jantan tidak berkokok. Hanya saja, pagi hari memang menjadi puncak ayam berkokok dengan durasi yang paling lama.

Lantas apa alasan ayam berkokok di pagi hari? Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana suara ayam ini bisa dihasilkan.

Sebagaimana dihimpun dari Animal Wised, ayam jantan punya organ vokal syrinx beserta otot yang mengelilinginya. Meski tak punya laring seperti manusia, organ syrinx di ujung trakea menghubungkannya ke dua bronkus tempat udara masuk.

Ayam jantan berkokok bertujuan untuk menarik betina atau mempertahankan wilayahnya dari ayam jantan lain pesaingnya. Mereka juga mengeluarkan suara ini untuk mendeteksi adanya ancaman di lingkungan. Namun hal ini tidak selalu dilakukan oleh ayam.

Satu hal yang pasti, bahwa ayam jantan tidak pernah absen berkokok di pagi hari. Alasannya, karena hal tersebut berkaitan dengan jam biologisnya. Ayam jantan dan punya siklus aktivitas harian yang disebut ritme sirkadian.

Ayam berkokok di pagi hari sekaligus untuk mempertahankan wilayahnya. Mereka memberi sinyal waspada dan siaga jika ada yang menyerang. Suara ayam ini juga merangsang ayam lain untuk berkokok.

