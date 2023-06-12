Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Loh Alasan Kenapa Kucing Takut dengan Air

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |06:07 WIB
Ini Loh Alasan Kenapa Kucing Takut dengan Air
Ilustrasi Kucing. (Foto: Shutterstock)
KUCING merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Selain karena tingkahnya yang lucu, kucing juga punya berbagai macam sifat dan kebiasaan yang unik.

Bukan rahasia lagi bahwa kucing sangat takut dan membenci air. Meski tidak semua kucing, namun rata-rata dari mereka selalu tampak menghindari air agar tidak menyentuh tubuhnya.

Kucing terkenal sebagai hewan yang tenang dan jarang menunjukkan emosi berlebihan. Namun ketika tubuh mereka tersentuh air, kucing langsung memberontak dan merasa kesal. Lantas mengapa kucing takut dengan air?

Sebagaimana dirangkum dari MentalFloss, Direktur Yayasan Institut Anthrozoologi Universitas Bristol John Bradshaw mengatakan bahwa kucing punya fobia dengan air. Hal ini dikarenakan bulunya yang kusut jika terkena air.

Ketakutan kucing pada air kemungkinan besar sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Menurut Shaw, kucing domestik atau kucing rumahan memiliki nenek moyang kucing liar yang berasal dari Arab.

Seperti diketahui, Arab merupakan wilayah yang kering dan cukup sulit untuk menemukan air di sana. Maka dari itu, kucing umumnya tidak punya kemampuan berenang.

"Nenek moyang mereka tinggal di daerah dengan sangat sedikit perairan besar. Mereka tidak pernah belajar berenang. Tidak ada keuntungan untuk itu," kata Shaw.

