Apa yang Terjadi Jika Semua Nyamuk di Bumi Tiba-Tiba Hilang?

APA yang akan terjadi jika semua nyamuk tiba-tiba hilang? Tentu banyak orang berharap serangga kecil tersebut akan menghilang, lantaran sangat mengganggu.

Selain kerap kali menghisap darah juga menciptakan suara yang mengganggu, nyamuk bahkan bisa menjadi wabah penyakit. Telah banyak kasus demam berdarah dengue yang menyebabkan korban jiwa. Ini disebabkan oleh gigitan dari nyamuk Aedes aegypti.

Tak hanya itu, saat musim hujan tiba, menjadi musim yang disenangi nyamuk lantaran waktu tepat untuk berkembangbiak. Di musim inilah penyakit DBD kerap menghantui.

Tapi, apa jadinya jika di dunia tidak ada nyamuk? Dilansir Nature, nyamuk juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem yang dibutuhkan. Saat serangga tenggelam di air, pengusir hama mengunyah bangkainya sementara jentik nyamuk masuk untuk memakan produk limbah.

Tentu ini menghasilkan nutrisi yang penting bagi tanaman. Tanpa nyamuk, pertumbuhan tanaman bisa terpengaruh. Dengan demikian, maka ribuan spesies tumbuhan akan kehilangan sekelompok penyerbuk. Nyamuk dewasa bergantung pada nektar untuk energi.

Perlu diketahui, hanya betina dari beberapa spesies nyamuk yang membutuhkan makanan darah untuk mendapatkan protein yang diperlukan untuk bertelur. Namun McAllister mengatakan bahwa penyerbukan mereka tidak penting untuk tanaman yang bergantung pada manusia.