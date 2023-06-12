Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Anak-Anak Ternyata Lebih Suka Nonton YouTube ketimbang TikTok

Raden Yusuf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:09 WIB
Anak-Anak Ternyata Lebih Suka Nonton YouTube ketimbang TikTok
Youtube. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TIKTOK dan YouTube bisa dibilang menjadi dua platform penyedia layanan video paling populer di dunia. Meskipun, Youtube lebih mengutamakan video panjang, berbeda dengan TikTok yang menampilkan video-video pendek.

Masyarakat yang menyukai TikTok serta YouTube pun tak terbatas usia. Karena dua platform tersebut tidak hanya disukai oleh remaja dan orang dewasa, tapi juga disukai oleh anak-anak berusia di bawah 12 tahun.

Untuk saat ini, popularitas TikTok terbilang cukup meningkat tajam. Namun, terlepas dari popularitasnya yang luar biasa, sebuah survei baru menunjukkan bahwa TikTok masih kalah saing dengan YouTube di kalangan anak-anak berusia di bawah 12 tahun.

Menurut Riset "US Precise Advertiser Report: Kids" terbaru dari perusahaan intelijen video kontekstual Precise TV, menemukan bahwa 9 dari 10 anak mengakses konten Youtube dibandingkan TikTok yang hanya 4 dari 10 anak.

Seperti yang dilansir dari laman variety, survei online tersebut mengumpulkan tanggapan dari 2.000 anak usia 2-12 tahun di Amerika Serikat, untuk lebih memahami tren konsumsi konten audiens muda, serta meningkatkan cara terbaik untuk terlibat dengan mereka di seluruh platform media.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
streaming Tiktok platfrom youtube
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/57/3150212/youtube-KoQt_large.jpg
Banyak Konten Pornografi, Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Nonton Youtube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/54/3029364/youtube-J4Em_large.jpg
YouTube Android Uji Fitur Thumbnail Custom untuk Playlist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/54/2986529/youtube-BXmr_large.jpg
Cara Download Video YouTube Jadi MP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/54/2978942/youtube_shorts-vupM_large.jpg
Cara Download Video YouTube Shorts Tanpa Install Aplikasi Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/54/2977777/youtube-vckw_large.jpg
3 Cara Nonton YouTube Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/54/2957228/giliran-youtube-phk-massal-100-karyawan-termasuk-manajer-jadi-korban-RVMWxtkB4m.jpg
Giliran YouTube PHK Massal, 100 Karyawan Termasuk Manajer Jadi Korban
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement