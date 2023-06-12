Anak-Anak Ternyata Lebih Suka Nonton YouTube ketimbang TikTok

TIKTOK dan YouTube bisa dibilang menjadi dua platform penyedia layanan video paling populer di dunia. Meskipun, Youtube lebih mengutamakan video panjang, berbeda dengan TikTok yang menampilkan video-video pendek.

Masyarakat yang menyukai TikTok serta YouTube pun tak terbatas usia. Karena dua platform tersebut tidak hanya disukai oleh remaja dan orang dewasa, tapi juga disukai oleh anak-anak berusia di bawah 12 tahun.

Untuk saat ini, popularitas TikTok terbilang cukup meningkat tajam. Namun, terlepas dari popularitasnya yang luar biasa, sebuah survei baru menunjukkan bahwa TikTok masih kalah saing dengan YouTube di kalangan anak-anak berusia di bawah 12 tahun.

Menurut Riset "US Precise Advertiser Report: Kids" terbaru dari perusahaan intelijen video kontekstual Precise TV, menemukan bahwa 9 dari 10 anak mengakses konten Youtube dibandingkan TikTok yang hanya 4 dari 10 anak.

Seperti yang dilansir dari laman variety, survei online tersebut mengumpulkan tanggapan dari 2.000 anak usia 2-12 tahun di Amerika Serikat, untuk lebih memahami tren konsumsi konten audiens muda, serta meningkatkan cara terbaik untuk terlibat dengan mereka di seluruh platform media.