Aturan Baru Netflix Sukses Datangkan Banyak Pelanggan Baru

LAYANAN Netflix memang menerapkan biaya untuk mereka yang berbagi akun. Hal ini dilakukan mengingat banyak orang yang berbagi password sehingga sangat merugikan layanan Netflix tersebut.

Data terbaru dari firma analitik, menunjukan bahwa keputusan Netflix tersebut membuat peningkatan signifikan dalam pendaftaran, setelah pengenalan berbagi akun berbayar di Amerika serikat dan wilayah lain pada akhir Mei lalu.

Seperti yang dilansir dari gadgetsnow, Netflix memiliki empat hari pendaftaran paling signifikan untuk pelanggan tunggal sejak 2019 lalu. Selama waktu tersebut, Netflix telah menerima sekitar 73.000 pendaftar setiap hari dalam dua hari terakhir ini.

Meskipun ada pengguna yang tidak berlangganan kembali, jumlah pendaftar lebih banyak dari jumlah pengguna yang berhenti berlangganan. Bahkan, peningkatan tersebut cukup signifikan, yakni 102 persen lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya.

Peningkatan tersebut bahkan melampaui pertumbuhan selama pandemi COVID-19, disaat semua orang 'terkurung' di rumah dan mencari tontonan. Adanya peningkatan tersebut tak terlepas dari upaya Netflix yang belum lama ini memperbarui aturan berbagi, seperti mulai mengirim email ke pelanggan tentang kebijakan baru.

Dalam aturan sebelumnya, satu akun netflix hanya bisa digunakan bersama dalam rumah tangga yang sama. Sementara baru-baru ini, Netflix menawarkan dua pilihan kepada pelanggan, untuk mereka yang berbagi kata sandi tapi berbeda rumah.