Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Aturan Baru Netflix Sukses Datangkan Banyak Pelanggan Baru

Raden Yusuf , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:20 WIB
Aturan Baru Netflix Sukses Datangkan Banyak Pelanggan Baru
Netflix. (Foto: Freepik)
A
A
A

LAYANAN Netflix memang menerapkan biaya untuk mereka yang berbagi akun. Hal ini dilakukan mengingat banyak orang yang berbagi password sehingga sangat merugikan layanan Netflix tersebut.

Data terbaru dari firma analitik, menunjukan bahwa keputusan Netflix tersebut membuat peningkatan signifikan dalam pendaftaran, setelah pengenalan berbagi akun berbayar di Amerika serikat dan wilayah lain pada akhir Mei lalu.

Seperti yang dilansir dari gadgetsnow, Netflix memiliki empat hari pendaftaran paling signifikan untuk pelanggan tunggal sejak 2019 lalu. Selama waktu tersebut, Netflix telah menerima sekitar 73.000 pendaftar setiap hari dalam dua hari terakhir ini.

Meskipun ada pengguna yang tidak berlangganan kembali, jumlah pendaftar lebih banyak dari jumlah pengguna yang berhenti berlangganan. Bahkan, peningkatan tersebut cukup signifikan, yakni 102 persen lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya.

Peningkatan tersebut bahkan melampaui pertumbuhan selama pandemi COVID-19, disaat semua orang 'terkurung' di rumah dan mencari tontonan. Adanya peningkatan tersebut tak terlepas dari upaya Netflix yang belum lama ini memperbarui aturan berbagi, seperti mulai mengirim email ke pelanggan tentang kebijakan baru.

Dalam aturan sebelumnya, satu akun netflix hanya bisa digunakan bersama dalam rumah tangga yang sama. Sementara baru-baru ini, Netflix menawarkan dua pilihan kepada pelanggan, untuk mereka yang berbagi kata sandi tapi berbeda rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/54/2940612/belum-puas-netflix-akan-remake-anime-one-piece-jadi-lebih-kekinian-rC8NGh6zcf.jpg
Belum Puas, Netflix akan Remake Anime One Piece Jadi Lebih Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/326/2932905/game-gta-segera-dirilis-di-netflix-bulan-ini-0KbpcXqZcZ.jpeg
Game GTA Segera Dirilis di Netflix Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/54/2904292/wadaw-netflix-kembali-naikkan-harga-paket-langganan-xSK1G77YC1.jpeg
Wadaw, Netflix Kembali Naikkan Harga Paket Langganan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/54/2896324/diprotes-industri-hollywood-harga-langanan-netflix-akan-naik-lagi-EvbGYh0Fwe.jpeg
Diprotes Industri Hollywood, Harga Langganan Netflix akan Naik Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/54/2891956/heboh-dokumenter-kopi-sianida-jesica-di-netflix-warganet-kembali-jadi-detektif-dadakan-1PFxQhTOpf.jpg
Heboh Dokumenter Kopi Sianida Jesica di Netflix, Warganet kembali Jadi Detektif Dadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/54/2879354/dapat-respons-positif-netflix-akan-garap-one-piece-season-2-ks7PFbkd3b.jpeg
Dapat Respons Positif, Netflix akan Garap One Piece Season 2?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement