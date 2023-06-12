Elon Musk Bakal Bagi-Bagi Rp73,6 Miliar di Twitter, Simak Syarat dan Ketentuannya

SETELAH serangkaian keputusan kontroversial yang dibuat oleh Elon Musk, kini ada kabar menggemberikan bagi pengguna Twitter. Pasalnya, Twitter berjanji membagikan uang senilai USD5 juta atau setara Rp73,6 miliar.

Sayangnya, pembagian ini hanya untuk para kreator konten yang bergabung di platform tersebut. Lewat tweetnya, Elon Musk menyebut pembagian keuntungan tersebut merupakan pembayaran dari iklan yang muncul dalam setiap cuitan mereka di Twitter.

Meski begitu, tidak semua konten kreator lantas bisa mendapatkan uang tersebut. Ada syarat yang perlu dipenuhi sebelum mendapatkan nilai yang cukup besar itu.

"Mereka yang mendapatkan hanyalah kreator konten yang terverifikasi dengan iklan yang benar-benar tayang agar bisa dihitung," jelas Elon Musk.

Pernyataan Elon Musk tentang berbagi rejeki itu langsung diamini oleh CEO Twitter, Linda Yaccarino. Dia hanya mencuit pendek mengenai informasi tersebut. "Ayo," cuitnya sambil mengunggah gambar api semangat.

Diketahui pembagian rejeki tersebut memang sudah jadi janji Elon Musk sejak tahun lalu membeli Twitter. Dia ingin agar Twitter bisa menyaingi YouTube dalam memberikan keuntungan finansial.

Saat itu dia sesumbar ingin membayar kreator konten jauh lebih mahal dibanding yang diberikan YouTube. Hal itu dia katakan agar kreator konten tertarik dengan Twitter ketimbang YouTube. Tidak bisa dipungkiri saat ini YouTube memang jadi tempat yang menggoda buat para kreator konten untuk mendapatkan cuan.