Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Elon Musk Bakal Bagi-Bagi Rp73,6 Miliar di Twitter, Simak Syarat dan Ketentuannya

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |15:16 WIB
Elon Musk Bakal Bagi-Bagi Rp73,6 Miliar di Twitter, Simak Syarat dan Ketentuannya
Aplikasi Twitter. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SETELAH serangkaian keputusan kontroversial yang dibuat oleh Elon Musk, kini ada kabar menggemberikan bagi pengguna Twitter. Pasalnya, Twitter berjanji membagikan uang senilai USD5 juta atau setara Rp73,6 miliar.

Sayangnya, pembagian ini hanya untuk para kreator konten yang bergabung di platform tersebut. Lewat tweetnya, Elon Musk menyebut pembagian keuntungan tersebut merupakan pembayaran dari iklan yang muncul dalam setiap cuitan mereka di Twitter.

Meski begitu, tidak semua konten kreator lantas bisa mendapatkan uang tersebut. Ada syarat yang perlu dipenuhi sebelum mendapatkan nilai yang cukup besar itu.

"Mereka yang mendapatkan hanyalah kreator konten yang terverifikasi dengan iklan yang benar-benar tayang agar bisa dihitung," jelas Elon Musk.

Pernyataan Elon Musk tentang berbagi rejeki itu langsung diamini oleh CEO Twitter, Linda Yaccarino. Dia hanya mencuit pendek mengenai informasi tersebut. "Ayo," cuitnya sambil mengunggah gambar api semangat.

Diketahui pembagian rejeki tersebut memang sudah jadi janji Elon Musk sejak tahun lalu membeli Twitter. Dia ingin agar Twitter bisa menyaingi YouTube dalam memberikan keuntungan finansial.

Saat itu dia sesumbar ingin membayar kreator konten jauh lebih mahal dibanding yang diberikan YouTube. Hal itu dia katakan agar kreator konten tertarik dengan Twitter ketimbang YouTube. Tidak bisa dipungkiri saat ini YouTube memang jadi tempat yang menggoda buat para kreator konten untuk mendapatkan cuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/54/2923242/3-cara-simpan-video-media-sosial-x-ke-hp-android-6epZ6BOpKq.jpg
3 Cara Simpan Video Media Sosial X ke HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/54/2889520/cara-menghapus-akun-x-twitter-dengan-mudah-dan-cepat-1sR6mGtJu5.jpg
Cara Menghapus Akun X (Twitter) dengan Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/54/2869142/elon-musk-ingin-hapus-headline-berita-di-x-ngomel-lagi-Yvl5JtXV65.jpg
Elon Musk Ingin Hapus Headline Berita di X, Ngomel Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868441/hilangkan-jejak-digital-ini-lifehack-cari-dan-hapus-twit-lama-di-twitter-x-N6pBcffOmm.jpeg
Hilangkan Jejak Digital, Ini Lifehack Cari dan Hapus Twit Lama di Twitter/X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2868392/x-siap-ketar-ketir-meta-segera-rilis-threads-versi-web-minggu-ini-H1yO6pQ85e.jpeg
X Siap Ketar-ketir, Meta Segera Rilis Threads Versi Web Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/54/2867969/pengguna-twitter-x-tak-lagi-bisa-lihat-twit-lawas-elon-musk-akui-tak-ada-yang-sempurna-52iusFAteP.jpeg
Pengguna Twitter/X Tak Lagi Bisa Lihat Twit Lawas, Elon Musk Akui Tak Ada yang Sempurna
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement