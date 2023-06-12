Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Vespa GTS Varian Baru Meluncur, Model Lama Masih Dijual?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:34 WIB
Vespa GTS Varian Baru Meluncur, Model Lama Masih Dijual?
Vespa GTS. (Ftoto: MPI/Muhamad Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Piaggio Indonesi (PID) belum lama ini meluncurkan varian terbaru Vespa GTS. Bukan hanya satu tapi tiga varian yang diluncurkan, yakni Classics, Super Sports, dan Super Tech, tapi apakah model lama masih dijual?

Vespa GTS menjadi varian yang cukup laris di pasar otomotif Indonesia dengan modelnya yang sangat klasik. Oleh sebab itu, PID meluncurkan varian baru untuk memuaskan konsumen di Tanah Air yang menginginkan skuter bertenaga besar.

Ayu Hapsari, PR & Communications Manager of PT Piaggio Indonesia mengatakan model lama Vespa GTS masih tersedia di pasaran. Namun, jumlahnya terbatas karena sudah muncul model terbaru dengan fitur dan teknologi baru.

“Di beberapa tempat masih ada (model lama), nanti kita cek soal potongan harganya. Kita akan cek. Dealer-nya beda-beda kotanya, tapi enggak banyak sih. Intinya stok dealer,” kata Ayu saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Kendati model lama masih tersedia di pasaran, Ayu meyakini konsumen setia Vespa akan memilih varian terbaru. Pasalnya, ada teknologi dan fitur baru yang disematkan, meski harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan model lama.

