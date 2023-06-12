Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siap Mendominasi Pasar Global, Mobil China Bikin Pabrikan Korea dan Jepang Cemas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:52 WIB
Siap Mendominasi Pasar Global, Mobil China Bikin Pabrikan Korea dan Jepang Cemas
Ilustrasi mobil China. (Foto: Carscoops)
A
A
A

JAKARTA – Berdasarkan data yang dirilis Korea Automobile Manufactures Association (KAMA), produsen mobil asal China mengekspor 994.000 unit kendaraan.

Dilansir dari Carscoops, dari 994.000 mobil China yang diekspor terdiri dari 826.000 mobil penumpang dan 168.000 kendaraan komersial.

Kecemasan produsen dari negara lain seperti Jepang dan Korea pada raksasa otomotif China memang beralasan. Pasalnya, pada kuartal pertama tahun 2023, jumlah ekspor kendaraan sudah hampir satu juta unit.

Di sisi lain, Jepang baru mengekspor 954.000 unit kendaraan tiga bulan pertama tahun 2023. Dominasi Jepang dalam industri otomotif hampir terkejar oleh serbuan produk-produk China di berbagai negara.

Bahkan The Korea Times menyebut, pabrikan kendaraan asal China tidak hanya mengekspor mobil murah, tapi juga mobil dengan harga yang lebih mahal. China menyasar negara-negara seperti Eropa, Australia, dan Inggris.

Disebutkan, harga ekspor per mobil China mencapai Rp243,9 juta pada 2022. Jumlah tersebut naik sebesar 27 persen dibanding tahun 2018. Sementara pada tahun ini, harga per mobil bisa mencapai Rp297,5 juta.

Dikutip dari Carscoops, Lee Hang-koo dari Institut Teknologi Otomotif Korea menyebut China menjadi pengekspor terbesar kedua pada tahun ini. Pada bulan April 2023, kata Lee Hang-koo, China menjadi yang terbesar.

“Meskipun China akan terus mengembangkan pasar domestiknya, pada akhirnya untuk mengatasi masalah penawaran dan permintaan, China tidak punya pilihan selain memperluas ke pasar ekspor,” kata Lee Hang-koo dikutip dari Carscoops.

Halaman:
1 2
      
