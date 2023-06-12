Harga Belum Diumumkan, MG Klaim Mobil Listriknya Dipesan 1.200 Unit

JAKARTA – MG Motor Indonesia belum juga merilis harga mobil listrik mereka. Pabrikan otomotif asal Inggris ini baru akan mengumumkan harga MG 4 EV untuk pasar otomotif Indonesia pada 14 Juni 2023.

Mobil listrik yang diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) pada Februari 2023 ini cukup membuat penasaran para pecinta mobil listrik.

Pasalnya, crossover terbaru yang bakal jadi andalan MG tersebut juga mejeng di dua pameran otomotif di Indonesia, yakni Gaikindo Jakarta Auto Show 2023 (GJAW) dan Periklindo Electric Vehicle Show 2023 (PEVS).

Agar meraih lebih banyak perhatian pecinta otomotif, MG membawa mobil listrik ini roadshow di enam kota besar di Indonesia.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin menyebut, harga yang akan mereka berikan buat MG 4 EV adalah harga yang bakal bikin pemesannya tersenyum senang.

Meski tak mendapat subsidi dari pemerintah, namun Arief mengklaim harga mobil listrik terbarunya sepadan dengan kelebihan yang didapatkan.

Menurutnya, insentif yang diberikan pada mobil listrik bakal menjadi motivasi tersendiri untuk memberikan mobil listrik berkualitas dengan harga kompetitif. Karena, menurutnya, konsumen mobil listrik butuh kendaraan dengan harga yang kompetitif.

“Mudah-mudahan setelah jawaban itu keluar ujung-ujungnya yang untung itu konsumen,” ucap Arief Syarifudin.

Arief mengklaim, meski belum diketahui harga yang bakal dirilis di pasaran, pemesan MG 4 EV di Indonesia tembus 1.200 orang.