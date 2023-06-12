Mobil Bekas Toyota Camry XV40 Tampil Elegan, Dijual Mulai Rp90 Jutaan

JAKARTA - Sedan mewah memang identik dengan tampilan elegan serta kenyamanan, Toyota Camry XV40 generasi ketiga ini memiliki keduanya dengan harga yang relatif murah saat ini.

Tidak heran jika mobil yang dijual sejak tahun 2006-2011 ini cukup diminati di pasar mobil bekas. Pada masa jayanya, mobil ini menjadi mobil favorit para pejabat di tanah air berkat tampangnya yang elegan.

Sebagai sedan mewah, mobil ini masih terlihat elegan meski sudah cukup berumur. Desainnya yang timeless menjadi daya tarik mobil ini.

Jika dilihat, ekterior mobil ini masih terlihat sangat elegan tak termakan usia. Meski terlihat membulat, kesan gagah mobil ini masih jelas terlihat.

Pada bagian depan, Toyota Camry tampil dengan gril besar dengan aksen krom yang mencolok, memberikan tampilan yang berkelas.

Lampu depan yang besar dan tajam memberikan kesan gagah serta sudah dilengkapi dengan foglamp pada bagian bumper bawah.

Pada bagian samping, Toyota Camry Gen 3 ini memiliki bodi yang membulat serta garis bodi yang halus menambah kesan elegan. Mobil ini sudah menggunakan pelek 17 inci dengan spoke yang rapat menambah aura gagah.

Salah satu kelebihan pada mobil ini terdapat pada bagian kabin. Interior Toyota Camry menampilkan kualitas bahan yang baik dan sentuhan akhir yang halus.

Desain dashboard yang mewah namun tetap ergonomis mempermudah pengemudi dalam mengoperasikan kontrol-kontrol mobil.

Mobil ini juga memiliki ruang kabin yang luas serta lega pada semua baris kursi. Jok sudah berlapis kulit dengan pengaturan yang lengkap. Tidak lupa dengan aksen kayu yang bisa ditemui pada seluruh panel interior.