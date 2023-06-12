Rekomendasi Bengkel Ketok Magic Terbaik di Jakarta, Harga Mulai Rp100 Ribuan

JAKARTA - Bengkel ketok magic menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki bodi mobil yang rusak ringan. Harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah dengan hasil yang bagus apabila memilih tempat yang tepat.

Perbaikan bodi mobil di ketok magic juga biasanya jauh lebih cepat dibandingkan bengkel body repair. Meski tak memiliki alat-alat canggih, tetapi bengkel ketok magic di Jakarta tetap ramai didatangi pelanggan.

Pengerjaan yang cepat dan harga terjangkau menjadikan bengkel ketok magic dijadikan pilihan utama. Berikut rekomendasi bengkel ketok magic terbaik di Jakarta seperti dikutip dari laman Daihatsu, harganya mulai Rp100 ribuan.

1. Bengkel Ketok Magic, Jakarta Barat

Rekomendasi pertama adalah bengkel ketok magic di Jakarta Barat. Memang tidak ada nama khusus yang diberikan oleh pemilik, tapi yang satu ini digemari oleh para pemilik mobil yang ingin mendandani bodinya.

Berdasarkan pantauan di peta digital, Bengkel Ketok Magic ini berlokasi di Jalan Kali Sekretaris Nomor 57, RT 05, RW 01, Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Bengkel ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Pengerjaan perbaikan bodi di bengkel ketok magic ini mulai dari Rp100 ribuan apabila kondisinua tidak terlalu parah. Penambahan harga disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan lama pengerjaan.

2. Bengkel Ketok Magic Puji Wijaya, Jakarta Selatan

Rekomendasi berikutnya di Jakarta adalah Bengkel Ketok Magic Puji Wijaya. Lokasinya berada di Jalan Bintaro Permai Raya, Nomor 12, RT 05, RW 03, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Bengkel Ketok Magic ini buka dari Senin-Sabtu mulai pukul 07.00 dan tutup pukul 17.00. Namun, untuk penentuan harga langsung datang supaya pemilik bengkel langsung melihat bagaimana kondisi mobil yang akan diperbaiki.