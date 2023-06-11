Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Polda Metro Jaya Gelar Balap Jalanan pada Bulan Ini, Fasilitasi Pecinta Kebut-kebutan

Citra Dara Vresti Trisna , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:29 WIB
Polda Metro Jaya Gelar Balap Jalanan pada Bulan Ini, Fasilitasi Pecinta Kebut-kebutan
Ilustrasi balap jalanan. (Foto: Antara)
JAKARTA – Ada kabar baik bagi pecinta balap motor jalanan (street race). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengumumkan bakal kembali menggelar street race.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menggelar balap jalanan di Kemayoran, Jakarta, pada 24-25 Juni 2023.

Hal itu disampaikan Direktur lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, dikutip dari Antara, Sabtu (10/6/2023).

Latif berharap street race ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pecinta hobi otomotif untuk dapat merealisasikan bakatnya, khususnya di bidang balap jalanan.

“Ini bisa menjadi sarana wahana para pecinta yang biasa di jalanan untuk kita satukan di tempat, yaitu di Kemayoran pada pelaksanaan Piala Kapolda tahun ini,” kata Latif, dikutip dari Antara, Sabtu (10/6/2023).

Adapun pembukaan pendaftaran balap jalanan ini dimulai pada 12 Juni 2023. Kategori yang dilombakan juga sama dengan tahun sebelumnya.

Menurut Latif, penyelenggaraan street race kali ini berbeda dengan sebelumnya. Pelaksanaan balap jalanan ini dilaksanakan untuk memperingati HUT ke-77 Bhayangkara pada 1 Juli 2023.

Sekadar informasi, street race telah digelar selama lima kali di lokasi berbeda. Balap jalanan pertama diselenggarakan di Ancol pada 15 Januari 2022 dengan 347 peserta.

