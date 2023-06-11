Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kenapa Kucing Disebut Punya 9 Nyawa?

Raden Yusuf , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:07 WIB
Kenapa Kucing Disebut Punya 9 Nyawa?
Kenapa Kucing Punya 9 Nyawa. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA berbagai mitos tentang kucing yang telah beredar luas dan mungkin dipercaya oleh banyak orang di dunia. Salah satunya yakni tentang julukan kucing memiliki 9 nyawa.

Lantas benarkah kucing betul-betul memiliki sembilan nyawa? Jawaban singkatnya yaitu tidak. Namun, ada sesuatu yang sangat memperdaya tentang sikap kucing yang membuatnya terlihat hampir mungkin bahwa mereka memiliki kehidupan 'ekstra'.

Dilansir dari hillspet, terdapat pepatah kuno berbahasa inggris yang berbunyi "A cat has nine lives. For three he plays, for three he strays, and for the last three he stays", yang berarti seekor kucing memiliki sembilan nyawa, yaitu tiga untuk dia bermain, tiga untuk dia tersesat dan tiga yang terakhir untuk dia tinggal.

Namun, seperti kebanyakan ucapan lisan, tidak ada bukti kapan dan dimana pepatah bahasa Inggris yang terkenal itu pertama kali didokumentasikan. Tapi, William Shakespeare mengetahui tentang pepatah itu, karena dia mereferensikannya dalam drama Romeo dan Juliet, yang ditulis pada akhir abad ke-16.

Dalam drama tersebut William Shakespeare menjelaskan "Good king of cats, nothing but one your nine lives,". Karena itu, mitos tersebut dikabarkan sudah ada sebelum akhir tahun 1500-an, dan kemungkinan berasal dari zaman kuno.

Menurut catatan majalan Science, daya tarik kucing sudah ada sejak sekitar 12.000 tahun yang lalu di rumah dan tempat ibadah orang mesir kuno. Di mana Orang mesir melihat teman kucing mereka sebagai makhluk ilahi dengan kekuatan gaib.

Khususnya pada kemampuan dewi Bastet yang dipercaya bisa berubah dari manusia menjadi kucing, dan kembali lagi. Hal itu mungkin telah mempromosikan gagasan bahwa kucing memiliki banyak kehidupan, lantaran dia terus muncul dan muncul kembali.

Sifat berbau mistik tersebut pun mengikuti kucing domestik selama migrasi dari Timur Tengah melalui Yunani, China, dan Eropa, hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Tapi, pada saat kucing pergi ke Inggris, kucing sangat dihormati lantaran kemampuannya menangkal tikus dibanding bereinkarnasi. Namun, terlepas dari pekerjaan mereka sebagai penangkap tikus, kucing juga dikenal dengan aura mistisnya.

Halaman:
1 2
      
