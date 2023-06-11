Rekomendasi 4 Motor Roda Tiga yang Cocok untuk Usaha, Harganya Murah

JAKARTA – Kendaraan roda tiga banyak di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk usaha. Tenaga yang dimiliki dan adanya bak di belakang motor dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang.

Kendaraan roda tiga jadi alternatif untuk usaha kecil yang tidak mampu membeli pikap dan truk. Selain itu, motor roda tiga dapat menjangkau lokasi-lokasi yang tak terjangkau kendaraan roda empat.

Motor roda tiga dijual dengan harga yang lebih terjangkau dan cocok untuk memulai usaha. Biaya perawatan motor roda tiga pun tidak sebesar motor roda dua.

Di Indonesia ada beberapa perusahaan otomotif yang fokus menjual motor roda tiga. Berikut empat motor roda tiga yang cocok untuk memulai usaha:

1. Viar New Karya 150

Viar New Karya 150 menjadi rekomendasi pertama, motor roda tiga yang cocok dijadikan kendaraan untuk usaha. Motor ini memiliki daya angkut yang besar dan kapasitas mesin yang mumpuni.

Motor roda tiga ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 150 cc dan mampu dapat mengangkut beban sebesar 500 kg. Selain itu, motor ini memiliki ukuran bak dibelakang sebesar panjang 1.550 mm, lebar 1.330 mm, dan tinggi 860 mm.

2. Tossa New Super Hercules 150

Berikutnya adalah Tossa New Super Hercules 150 yang sangat cocok untuk pelaku usaha dengan skala menengah. Motor roda tiga ini dilengkapi dengan bak berukuran panjang 1.800 mm, lebar 1.230 mm, dan tinggi 300 mm, dengan daya angkut 450 kg.

Motor ini sudah dilengkapi dengan mesin 1 silinder berkapasitas 150 cc dengan tipe 4 langkah. Motor roda tiga ini juga memiliki ukuran tangki bahan bakar yang besar sehingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh.