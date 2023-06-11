Minimalisasi Kecelakaan, Airbag Khusus Motor Siap Diterapkan pada 2025

JAKARTA – Teknologi keselamatan bukan hanya disediakan untuk mobil, tapi juga untuk motor. Tidak lama lagi sistem keselamatan aktif airbag yang umumnya ada pada mobil bakal diterapkan untuk motor.

Dikutip dari Rideapart, sebuah perusahaan asal Rusia, Autolive, spesialis teknologi airbag berencana mengembangkan fitur keselamatan kendaraan roda dua yang potensi kecelakaannya lebih besar dari mobil.

Autolive mengembangkan teknologi tersebut dan menerapkannya pada kuartal pertama 2025. Meski begitu, teknologi airbag dalam dunia motor bukan hal baru.

Sementara yang membedakan antara gagasan Autoliv dengan lainnya adalah sistem bag-on-bike airbag. Dengan kata lain, teknologi tersebut bakal ditempel di titik tertentu pada sepeda motor.

Teknologi berguna pada skenario over-the-bar atau pengendara dapat mengalami cedera ekstrem pada tubuh saat terlempar dari sepeda motornya ketika kecelakaan.

Autoliv mengungkapkan pihaknya telah melakukan simulasi ekstensif dan hasil eksperimen mengungkapkan kantung udara yang terpasang pada bagian depan motor untuk mengurangi cedera kepala, leher, dan dada.

Perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan keselamatan MIROS untuk lebih mengembangkan teknologi keselamatan kendaraan roda dua.

Teknologi menggabungkan berbagai sensor tabrakan, ECU dengan algoritma yang memutuskan apakah insiden yang terjadi perlu mengeluarkan airbag atau tidak. Selain itu, modul airbag lengkap dengan generator gas juga akan ditempatkan.