5 Mobil yang Cocok untuk Wanta Karier, Bikin Tampil Mentereng

JAKARTA – Wanita karier di perkotaan membutuhkan alat transportasi untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain agar lebih efisien. Caranya adalah dengan menggunakan mobil yang tepat agar nyaman saat berkendara di jalanan kota yang padat.

Pemilik showroom mobil bekas Indigo Auto, Yudy Budiman, mengatakan bahwa seorang wanita dapat menggunakan mobil dengan jenis medium sedan atau medium SUV. Tapi, itu dikembalikan lagi ke budget yang dimilikinya.

“Kalau untuk wanita, mobil medium sedan atau medium SUV. Kembali lagi ke budget mereka. Kalau tidak banyak bisa beli LCGC seperti Brio dan Agya, tapi kalau untuk Cayla dan Sigra seperti tidak ada wanita yang pakai itu,” kata Yudy saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (10/6/2023).

Bagi wanita karier yang membutuhkan alat transportasi, berikut deretan 5 mobil yang cocok digunakan oleh seorang perempuan.

1. Honda Brio

Honda Brio menjadi salah satu yang cocok digunakan oleh wanita karier karena memiliki desain yang elegan. Ini akan merepresentasikan dirinya dengan lebih baik dan nyaman digunakan karena ukurannya yang kecil.

Mobil ini cocok untuk wanita karier karena dapat ditumpangi lima orang dengan dimensi ukuran panjang 3.815 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.485 mm. Mobil ini juga memiliki bagasi yang cukup luas untuk membawa banyak barang bawaan.

Honda Brio dijual mulai dari Rp165,9 juta untuk tipe Low Cost Green Car (LCGC), hingga Rp243,9 juta untuk tipe RS CVT.

2. Toyota Agya

Mobil berikutnya yang cocok untuk wanita karier adalah Toyota Agya yang sudah bersolek menjadi lebih elegan dan sporty. Bentuknya yang kecil sangat cocok untuk dikendarai wanita di jalanan perkotaan.

Toyota Agya memiliki dimensi ukuran panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, dan tinggi 1.505 mm, dengan jarak sumbu roda 2.525 mm.