Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Mobil yang Cocok untuk Wanta Karier, Bikin Tampil Mentereng

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:04 WIB
5 Mobil yang Cocok untuk Wanta Karier, Bikin Tampil Mentereng
Honda Brio. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Wanita karier di perkotaan membutuhkan alat transportasi untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain agar lebih efisien. Caranya adalah dengan menggunakan mobil yang tepat agar nyaman saat berkendara di jalanan kota yang padat.

Pemilik showroom mobil bekas Indigo Auto, Yudy Budiman, mengatakan bahwa seorang wanita dapat menggunakan mobil dengan jenis medium sedan atau medium SUV. Tapi, itu dikembalikan lagi ke budget yang dimilikinya.

“Kalau untuk wanita, mobil medium sedan atau medium SUV. Kembali lagi ke budget mereka. Kalau tidak banyak bisa beli LCGC seperti Brio dan Agya, tapi kalau untuk Cayla dan Sigra seperti tidak ada wanita yang pakai itu,” kata Yudy saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (10/6/2023).

Bagi wanita karier yang membutuhkan alat transportasi, berikut deretan 5 mobil yang cocok digunakan oleh seorang perempuan.

1. Honda Brio

Honda Brio menjadi salah satu yang cocok digunakan oleh wanita karier karena memiliki desain yang elegan. Ini akan merepresentasikan dirinya dengan lebih baik dan nyaman digunakan karena ukurannya yang kecil.

Mobil ini cocok untuk wanita karier karena dapat ditumpangi lima orang dengan dimensi ukuran panjang 3.815 mm, lebar 1.680 mm, dan tinggi 1.485 mm. Mobil ini juga memiliki bagasi yang cukup luas untuk membawa banyak barang bawaan.

Honda Brio dijual mulai dari Rp165,9 juta untuk tipe Low Cost Green Car (LCGC), hingga Rp243,9 juta untuk tipe RS CVT.

2. Toyota Agya

Mobil berikutnya yang cocok untuk wanita karier adalah Toyota Agya yang sudah bersolek menjadi lebih elegan dan sporty. Bentuknya yang kecil sangat cocok untuk dikendarai wanita di jalanan perkotaan.

Toyota Agya memiliki dimensi ukuran panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, dan tinggi 1.505 mm, dengan jarak sumbu roda 2.525 mm.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/52/3075828/toyota_alphard_yang_ditumpangi_tokoh_yang_merapat_ke_kediaman_prabowo_di_hambalang-uJxO_large.jpg
Deretan Mobil Mewah Calon Menteri Prabowo yang Merapat ke Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/52/2951496/red-bull-percepat-produksi-hypercar-apa-kabar-ferrari-dan-bugatti-jpXxWbJHyj.jpg
Red Bull Percepat Produksi Hypercar, Apa Kabar Ferrari dan Bugatti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/52/2945422/mewah-polisi-turki-kini-punya-ferrari-bentley-porsche-i2JeK2rCk4.jpg
Mewah! Polisi Turki Kini Punya Ferrari, Bentley, Porsche
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/52/2938148/berapa-pajak-mobil-rolls-royce-phantom-2ra4teIqkr.jpg
Berapa Pajak Mobil Rolls Royce Phantom?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/52/2935576/duh-biaya-penggantian-mesin-bugatti-chiron-setara-10-unit-toyota-alphard-hev-uKMmdAHiGU.jpg
Duh! Biaya Penggantian Mesin Bugatti Chiron Setara 10 Unit Toyota Alphard HEV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/52/2930867/bikin-geger-ada-lelang-mobil-langka-nissan-silvia-s15-minat-n1fbqluXkP.jpg
Bikin Geger Ada Lelang Mobil Langka Nissan Silvia S15, Minat?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement