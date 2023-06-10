Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Cara Cek Keturunan Secara Online, Bisa Temukan Silsilah Keluarga Anda!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:46 WIB
Begini Cara Cek Keturunan Secara Online, Bisa Temukan Silsilah Keluarga Anda!
Cara Cek Keturunan Secara Online (Foto: Family Search)
A
A
A

DI era digital seperti sekarang, kita dimungkinkan untuk cek keturunan secara online. Dan menariknya lagi, mengecek keturunan online bisa dilakukan dengan mudah lewat sejumlah situs.

Mengecek keturunan secara online dapat menjawab rasa penasaran bagi siapa saja yang kepo terhadap nenek moyang. Nah berikut ini adalah cara cek keturunan online, seperti dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (10/6/2023).

Cara Cek Keturunan Secara Online

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ada cukup banyak situs yang menawarkan layanan cek keturunan online. Namun pada kesempatan kali ini kami menggunakan situs terpopuler, Family Search. Begini caranya:

1. Pertama buka browser di perangkat

2. Kunjungi situs Family Search dengan alamat https://www.familysearch.org/id/

3. Masukan nama depan dan nama belakang Anda

Halaman:
1 2
      
