Tahukah Kamu, Nyamuk Lebih Suka Terbang di Atas Kepala Orang yang Pakai Minyak Rambut

MUSIM pancararoba memang menjadi salah satu musim yang mendatangkan penyakit. Selain penyakit, musim pancaroba yang menghasilkan genangan air kerap dijadikan tempat nyamuk untuk bersarang.

Sebagian dari kita mungkin pernah bertanya-tanya kenapa nyamuk suka terbang di atas kepala. Fenomena unik ini memang kerap dijumpai terutama di wilayah dengan populasi nyamuk yang banyak.

Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa nyamuk memilih untuk terbang di atas kepala. Nah untuk lebih lengkapnya, simak paparan berikut ini, seperti dihimpun dari Science ABC.

Perlu diketahui bahwa nyamuk merupakan serangga yang tertarik pada suhu tubuh yang panas. Mereka dapat menemukan banyak panas dari kepala, sehingga mereka akan senang hati terbang beruputar di atas kepala.

Selain itu, jika nyamuk tersebut betina, maka ia akan terbang di atas kepala karena tertarik pada karbon dioksida dan zat lain (termasuk keringat, aroma, dan panas) yang terus-menerus dikeluarkan dari kepala.

Nyamuk akan senang terbang di kepala yang berkeringat. Dan menariknya, mereka memiliki sensor pada antena mereka yang mendeteksi hal-hal ini dan secara efektif membantu mereka menemukan sumber makanan.