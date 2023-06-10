Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bukan Vampir, Kenapa Nyamuk Suka Menghisap Darah?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |06:07 WIB
Bukan Vampir, Kenapa Nyamuk Suka Menghisap Darah?
Ilustrasi Nyamuk. (Foto: Shutterstock)
NYAMUK menjadi serangga yang sangat dibenci mayoritas orang. Bukan tanpa alasan, ini karena nyamuk memiliki hobi menghisap darah yang dalam prosesnya ini bisa menyebabkan gatal-gatal.

Padahal, berbeda dari kelewar vampir yang memang membutuhkan darah untuk hidup, makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis lainnya yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Lantas kenapa nyamuk menghisap darah?

Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, bagi seekor nyamuk, darah merupakan makanan yang penuh dengan nutrisi seperti zat besi, protein, dan asam amino. Ini tidak bisa didapat dari makanan lain.

Khusus untuk nyamuk betina, mereka membutuhkan bahan yang terdapat dalam darah untuk bertelur. Dan ini yang perlu digaris bawahi, bahwa hanya nyamuk betina yang melakukan ritual menghisap darah.

Nyamuk betina rata-rata bertelur sekitar 100 telur sekaligus dan sebagian besar menghasilkan sekitar sepuluh induk seumur hidup mereka. Tanpa makan darah yang tepat, dia tidak akan bisa mengembangkan telur setelah kawin.

Sementara nyamuk jantan tidak menghisap darah dan hanya memakan nektar dan zat manis lainnya. Darah manusia bisandibilang menjadi makanan cepat dan efisien yang bisa didapat para nyamuk betina.

Topik Artikel :
Makanan Hewan hewan Hutan Nyamuk
