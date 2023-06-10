3 Cara Munculkan Kembali Foto dan Video yang Hilang di WhatsApp karena Kedaluwarsa

SAAT ini WhatsApp bukan hanya digunakan sebagai aplikasi perpesanan semata, tapi juga menyampaikan foto, video dan bahkan dokumen. Kita memang dapat dengan mudah mengirimkan dokumen via WhatsApp.

Apalagi, kebanyakan orang menggunakan smartphone mereka sebagai alat kerja, ketimbang alat berkomunikasi semata. Oleh karena itu, dokumen-dokumen yang dikirimkan via WhatApp memang dapat lebih mudah dibuka.

Tapi, terkadang seseorang lupa untuk tidak menyimpannya, dan file yang ingin didownload sudah kedaluwarsa. Biasanya, file yang kedaluwarsa di WhatsApp, akan secara otomatis dihapus dari perangkat.

Apabila kamu menghadapi situasi demikian, jangan panik karena tidak bisa mendownload file yang sudah kedaluwarsa. Karena, ada beberapa cara untuk mendownload file WhatsApp yang sudah kedaluwarsa seperti yang dilansir dari techadvisor.

Periksa Kartu MicroSD

Apabila ponsel kamu menggunakan MicroSD, bisa jadi masalahnya ada pada kartu tersebut, bila kamu memasukkannya ke dalam slot yang tersedia pada ponsel. Caranya mengatasinya, yakni me-reboot perangkat agar bisa memuat ulang kartu dengan benar, dan menghilangkan masalah aneh yang mungkin muncul saat penggunaan.

Apabila cara tersebut tidak membantu, kamu bisa mencoba mengeluarkan kartu dan mengujinya di PC atau perangkat lain, untuk mengecek sumber masalah. Bila kartu tersebut tidak terbaca, maka kamu membutuhkan alat pemulihan data untuk menyelamatkan semua data yang tersimpan di dalamnya.

BACA JUGA: Tahukah Kamu 6 Hewan Bisa Hidup Tanpa Kepala Loh

Pastikan Belum Memindahkan File ke Folder Lain

Biasanya, alasan umum media yang kedaluwarsa atau tidak tersedia, yakni ketika file dipindahkan dari folder yang diharapkan ke folder lain. Di perangkat kamu seharusnya terdapat folder di galeri seperti WhatsApp Images, WhatsApp Animated GIFs atua WhatsApp Video.

Apabila kamu sudah memindahkan file dari folder tersebut ke lokasi lain, maka WhatsApp tidak akan bisa menemukannya, hingga muncul peringatan 'tidak tersedia'. Untuk mendapatnya kembali di WhatsApp, kamu hanya perlu menyalin dari lokasi baru dan pindahkan ke folder yang relevan.