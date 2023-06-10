5 Cara Download YouTube Shorts secara Gratis

VIDEO YouTube Shorts memang digunakan untuk mempromosikan sebuah konten Youtube. Tapi, ada kalanya konten Youtube Short lebih menarik ketimbang konten aslinya.

Memang, Youtube Short ini seperti video-video di TikTok yang berdurasi singkat sehingga lebih menampilkan inti dari konten tersebut. Oleh karena itu, banyak orang lebih senang membagikan Youtube Short kepada teman dan kerabat dibandingkan video fullnya.

YouTube Shorts merupakan merupakan salah satu layanan aplikasi YouTube yang dapat digunakan untuk berbagi video pendek. Rentang durasi yang tersedia mulai dari 15 hingga 60 detik.

Sayangnya ragam video ini tidak dapat diunduh langsung melalui aplikasi. Hal ini menjadi kendala ketika seorang pengguna menemukan video menarik dan ingin menyimpannya ke dalam perangkat.

Untungnya mengunduh video YouTube Shorts tetap bisa dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ini beberapa cara mendownload video Shorts dirangkum beberapa sumber.

1. Menggunakan EaseUS Video Downloader

• Unduh EaseUS Video Downloader atau akses situs EaseUS Video Downloader melalui browser.

• Lalu buka aplikasi YouTube dan masuk ke Shorts.

• Cari video yang ingin diunduh.

• Salin dan tempel URL video di bilah dan klik "Cari".

• Selanjutnya Atur format video, audio dan kualitas Videonya.

• Klik Download dan tunggu hingga proses selesai.

• Simpan dan nikmati videonya.

2. Menggunakan Shortsnoob

• Buka aplikasi YouTube dan masuk ke Shorts.

• Cari video yang ingin diunduh.

• Klik ikon Bagikan, lalu klik Salin Tautan.

• Selanjutnya buka situs Shortsnoob melalui browser Anda.

• Paste link tautan yang disalin sebelumnya, lalu tekan search.

• Tentukan resolusi video Shorts.

• Ketuk Download.

• Tunggu proses hingga selesai.





3. Menggunakan SaveFromNet

• Buka YouTube Shorts, cari video yang ingin diunduh.

• Salin link video tersebut.

• Selanjutnya buka situs SaveFromNet melalui browser.

• Paste link URL pada kolom yang tersedia.

• Pilih resolusi video yang diinginkan.

• Tekan Download untuk menyimpan video ke perangkat.

• Video Shorts akan diunduh secara otomatis.