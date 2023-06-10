Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Download YouTube Shorts secara Gratis

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:08 WIB
5 Cara Download YouTube Shorts secara Gratis
Youtube. (Foto: YouTube)
A
A
A

VIDEO YouTube Shorts memang digunakan untuk mempromosikan sebuah konten Youtube. Tapi, ada kalanya konten Youtube Short lebih menarik ketimbang konten aslinya.

Memang, Youtube Short ini seperti video-video di TikTok yang berdurasi singkat sehingga lebih menampilkan inti dari konten tersebut. Oleh karena itu, banyak orang lebih senang membagikan Youtube Short kepada teman dan kerabat dibandingkan video fullnya.

YouTube Shorts merupakan merupakan salah satu layanan aplikasi YouTube yang dapat digunakan untuk berbagi video pendek. Rentang durasi yang tersedia mulai dari 15 hingga 60 detik.

Sayangnya ragam video ini tidak dapat diunduh langsung melalui aplikasi. Hal ini menjadi kendala ketika seorang pengguna menemukan video menarik dan ingin menyimpannya ke dalam perangkat.

Untungnya mengunduh video YouTube Shorts tetap bisa dilakukan dengan beberapa cara. Berikut ini beberapa cara mendownload video Shorts dirangkum beberapa sumber.

1. Menggunakan EaseUS Video Downloader

• Unduh EaseUS Video Downloader atau akses situs EaseUS Video Downloader melalui browser.

• Lalu buka aplikasi YouTube dan masuk ke Shorts.

• Cari video yang ingin diunduh.

• Salin dan tempel URL video di bilah dan klik "Cari".

• Selanjutnya Atur format video, audio dan kualitas Videonya.

• Klik Download dan tunggu hingga proses selesai.

• Simpan dan nikmati videonya.


2. Menggunakan Shortsnoob

• Buka aplikasi YouTube dan masuk ke Shorts.

• Cari video yang ingin diunduh.

• Klik ikon Bagikan, lalu klik Salin Tautan.

• Selanjutnya buka situs Shortsnoob melalui browser Anda.

• Paste link tautan yang disalin sebelumnya, lalu tekan search.

• Tentukan resolusi video Shorts.

• Ketuk Download.

• Tunggu proses hingga selesai.


3. Menggunakan SaveFromNet

• Buka YouTube Shorts, cari video yang ingin diunduh.

• Salin link video tersebut.

• Selanjutnya buka situs SaveFromNet melalui browser.

• Paste link URL pada kolom yang tersedia.

• Pilih resolusi video yang diinginkan.

• Tekan Download untuk menyimpan video ke perangkat.

• Video Shorts akan diunduh secara otomatis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/57/3150212/youtube-KoQt_large.jpg
Banyak Konten Pornografi, Australia Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Nonton Youtube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/54/3029364/youtube-J4Em_large.jpg
YouTube Android Uji Fitur Thumbnail Custom untuk Playlist
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/54/2986529/youtube-BXmr_large.jpg
Cara Download Video YouTube Jadi MP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/54/2978942/youtube_shorts-vupM_large.jpg
Cara Download Video YouTube Shorts Tanpa Install Aplikasi Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/54/2977777/youtube-vckw_large.jpg
3 Cara Nonton YouTube Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/54/2957228/giliran-youtube-phk-massal-100-karyawan-termasuk-manajer-jadi-korban-RVMWxtkB4m.jpg
Giliran YouTube PHK Massal, 100 Karyawan Termasuk Manajer Jadi Korban
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement