HOME OTOTEKNO TECHNO

Tampilan Project 92, Aplikasi Saingan Twitter Buatan Instagram

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:19 WIB
Tampilan Project 92, Aplikasi Saingan Twitter Buatan Instagram
Project 92. (Foto: Twitter)
META melalui anak perusahaannya Instagram memang tengah mengembangkan aplikasi tandingan Twitter. Akhirnya, nama aplikasi tersebut pun dirilis ke publik dan bakal meluncur dalam waktu dekat ini.

Seperti dilaporkan The Verge, aplikasi tandingan itu diberi nama "Project 92". Dalam sebuah tangkapan layar, Project 92 memiliki tampilan layaknya Twitter namun tetap menjaga sentuhan khas Instagram, besar kemungkinan nantinya aplikasi itu akan bernama "Threads".

Hal yang membedakan Instagram dengan aplikasi tandingan tersebut ialah tidak adanya gambar di aplikasi "Project 92".

Chief Product Officer (CPO) Meta Chirs Cox mengatakan aplikasi tersbut nantinya akan menggunakan protokol "ActivityPub Social Networking" sehingga nantinya pengguna bisa menggunakan akun Instagram-nya yang telah memiliki pengikut ke platform baru tersebut.

Sebelumnya pun Meta sudah mulai melakukan uji coba dengan beberapa figur publik serta kreator untuk menjajal versi stabil dari aplikasi tandingan Twitter tersebut.

Hal itu untuk menunjukkan bagaimana aplikasi tetap nyaman dioperasikan dan aman untuk membagikan pesan.

