Piaggio Pastikan Skuter Listrik Vespa Elettrica Hadir di Indonesia Tahun Ini

JAKARTA – PT Piaggio Indonesia (PID) memastikan bakal membawa skuter listrik Vespa Elettrica ke Tanah Air pada tahun ini. Hal ini menyusul dengan kebijakan pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik.

Vespa Elettrica merupakan model listrik pertama dari Piaggio untuk menjawab tantangan pasar yang menuju ke kendaraan ramah lingkungan. Motor ini menggunakan basis dari Vespa Primavera.

Melihat permintaan pasar yang cukup besar akan motor listrik, PID siap menghadirkan Vespa Elettrica di Indonesia pada tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Ayu Hapsari, PR & Communication Manager PT Piaggio Indonesia.

“Very soon, tunggu saja, ya. Tunggu tanggal mainnya, di tahun ini. Pak Marco sudah bilang tahun ini,” kata Ayu saat ditemui di sela peluncuran Vespa GTS di Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2023).

Malihat pasar Eropa, terdapat beberapa pilihan warna Vespa Elettrica, mulai warna Azzuro Elettrico (biru), Verde Boreale (hijau), Giallo Lampo (kuning), Cromo (krom), Nero Profondo (hitam) and Grigio Fumo (grey).

Memiliki bentuk yang sama dengan Vespa Primavera, skuter listrik ini hadir dengan beberapa perbedaan seperti knalpot yang hilang. Pasalnya, komponen mesin dan transmisi berubah menjadi controller, baterai, dan motor penggerak model gardan.

Identitas sebagai motor listrik juga terlihat pada emblem ‘Elettrica’ yang tersemat pada tepong belakang bagian bawah di sisi kanan dan kiri. Untuk warna Cromo, tandanya semakin terlihat dengan sejumlah list biru yang menghiasi bodi dan velg.

Vespa Elettrica juga telah disematkan teknologi canggih, seperti tiga mode berkendara, yaitu Eco, Power, dan Reverse. Selain itu, dibenamkan juga fitur regenerative braking yang dapat mengisi ulang baterai ketika melakukan pengereman.